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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artış göstererek 10.090,28 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,11 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile sigorta oldu.

13:28 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:28 - 8/08/2024 Perşembe
AA
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,96 puan artışla 10.090,28 puana yükseldi.


Toplam işlem hacmi 40 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.


Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,11 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile sigorta oldu.


Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın Üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini belirterek,
"Enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk"
dedi.

Küresel piyasalar

Küresel piyasalar ABD ekonomisine dair endişelerin devam etmesiyle negatif seyrederken yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.


Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.


Öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.




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