Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan, "Dezenflasyon süreci beklediğimiz gibi başladı kredi büyümesinde ise belirgin bir yavaşlama gözlemliyoruz" açıklamasında bulundu. Enflasyon tahminleri ise değişmedi ve 2024 yıl sonu için yüzde 38 olarak korundu. Karahan tek haneli enflasyon için ise 2026 yılını işaret etti.