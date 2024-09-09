Borsa günün ilk yarısında yükseldi: En çok hangi sektör kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 9.782,32 puana çıktı.





Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,16 puan artışla 9.782,32 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 29 milyar lira oldu.





Bankacılık endeksi yüzde 1,14 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.





En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile madencilik oldu.





Küresel piyasalar

Analistler, Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yeni haftada gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.





ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.



