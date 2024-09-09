Borsa günün ilk yarısında yükseldi: En çok hangi sektör kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 9.782,32 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,16 puan artışla 9.782,32 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 29 milyar lira oldu.
En çok kazandıran ve kaybettiren sektör
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile madencilik oldu.
Küresel piyasalar
Analistler, Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yeni haftada gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.
Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.