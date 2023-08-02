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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseliş kaydetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 değer kazanarak 7.232,40 puana yükseldi.

15:43 . 2/08/2023 Çarşamba
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BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,89 puan ve yüzde 0,90 değer kazancıyla 7.232,40 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 59,17 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,63 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 ve 7.000 seviyelerinin destek, 7.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#BIST 100
#Hisse
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