Ekonomi Borsa İstanbul 20 ayın zirvesinde Borsa güne 111 bin puanın üzerinde başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul 20 ayın zirvesinde: Borsa güne 111 bin puanın üzerinde başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 111 bin puanı aşarak Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Borsa, dün akşam kapanış saatinde de Nisan 2018'den bu yana ilk kez 110 bin puanın üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,81 artışla 111.010,65 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 895,99 puan ve yüzde 0,81 değer kazancıyla 111.010,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,49 yükseliş kaydetti.

  • Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile metal ana sanayi oldu.

Borsa İstanbul'da yeni rekor: 110 bin puanın üzerine çıktı
EKONOMİ
Borsa İstanbul'da yeni rekor: 110 bin puanın üzerine çıktı

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından dün de Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda hareket etmesinin yanı sıra, ABD ile Çin arasında bu ay içinde bir anlaşma imzalanacağına yönelik haberlerle küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

NİSAN 2018'DEN BU YANA İLK KEZ

  • Dün, TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekmesi sonrası Borsa İstanbul'da alımların güçlendiğini anımsatan analistler, BIST 100 endeksinin 24 Nisan 2018'den bu yana ilk kez 110.000 puanın üzerinde kapanış yaptığına dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 111.200 ve 112.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyor.

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