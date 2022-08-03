Ekonomi Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazancıyla 2.684,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazancıyla 2.684,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,64 ve holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,33 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile madencilik oldu.

  • Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 2.684,46 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİ ETKİSİ

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırsa da pay piyasalarının pozitif görünümünü koruduğunu bildirdi. Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Yarın İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.700 seviyesinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti

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