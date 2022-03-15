Ekonomi Borsa İstanbul VİOPta fiziki teslimatlı devlet iç borçlanma senedi (DİBS) vadeli işlem sözleşmelerini işleme açtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul VİOP’ta fiziki teslimatlı devlet iç borçlanma senedi (DİBS) vadeli işlem sözleşmelerini işleme açtı

Borsa İstanbul, Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 15 Mart 2022 tarihinde işleme açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Borsa İstanbul VİOP’ta Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmelerini İşleme Açtı
Borsa İstanbul VİOP’ta Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmelerini İşleme Açtı

Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmelerinin dayanak varlıkları 2023, 2026 ve 2030 vadeli devlet iç borçlanma senetleri olacak. Söz konusu dayanak varlıklar piyasayı temsil kabiliyeti olan, likiditesi yüksek, DİBS Piyasa Yapıcılığı Sistemi içinde bulunan 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık gösterge niteliğindeki kıymetler olarak seçilmiştir.

Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine, spot/vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkân verecek. Takasbank’ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu sözleşmeler, ilgili DİBS’in vade sonunda fiziki teslimatı ile sonlanacak. DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen yatırımcılara da hitap edecek.

Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

​450 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı.
Tüzel kişilerden destek bekliyoruz

'Tüzel kişilerden destek bekliyoruz'

​Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı.
İşgal saldırılarında 20nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek

​Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak.

​Çok sayıda bölgede kar esareti devam ediyor.

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine tepkiler büyüyor.​

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik yapılacak iyileştirmeleri açıkladı.

​Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı.

​NATO 30 bin askerle gövde gösterisi yapıyor.

​Rus televizyonunda şoke eden protesto.

​CHP'li İBB 112 tarihi çınarı kökünden kestirmişti.

​Pfizer: 'Koronavirüs için bir yıl etkili aşı üzerinde çalışıyoruz.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.