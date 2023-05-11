Borsa İstanbul'da son durum: Endekste yükseliş yüzde 4'ü aştı

ABD’nin Venezuela’da darbe girişimiyle yaşanan siyasi kriz, AB’deki Brexit belirsizliği ve Trump’ın tutarsızlıkları küresel ekonomiyi vururken Borsa İstanbul uçuyor. BIST 100 endeksi dün yüzde 2,7 değer kazanarak 104 bin bandını aştı. Geçtiğimiz günlerde de 2013’ten bu yana borsada en yüksek yabancı alımı gerçekleşmişti.