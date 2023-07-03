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Ekonomi

Borsa İstanbul'da tarihi rekor: 6 bin puanı gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6 bin puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

16:54 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekorlar serisini Kurban Bayramı sonrasında da sürdürüyor. Endeks tarihinde ilk kez 6.000 puan psikolojik direncini aşarak tüm zamanların zirvesini gördü.

BIST 100 endeksi, 6.005 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 16:56 itibarıyla önceki kapanışa göre 230 puan ve yüzde 4'ü aşan değer kazancıyla 5.989 puan oldu. Toplam işlem hacmi 86 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,01 ve holding endeksi yüzde 3,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,53 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 seviyesinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.




#Borsa İstanbul
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#BIST
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