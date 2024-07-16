Borsa İstanbul'da yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 yükselişle 11.109,68 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,83 puan ve yüzde 0,41 artarak 11.109,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,46 ile madencilik olurken, tek kaybettiren yüzde 0,24 ile turizm oldu. Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 artışla 11.064,85 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca, endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 11.113,55 puana taşıdı.