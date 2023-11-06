Borsa İstanbul'da yeni sistem: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor bugün devreye girecek

Milyonlarca emekli ikramiye takvimi için detaylar merak ediliyor. Diğer yandan Kasım ayı içinde yatacağı açıklanan 5 bin TL ikramiye ödemesi de emeklilere ek gelir olacak. Emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere ödenecek ikramiye için düzenleme yasalaştı. İkramiye ödeme tarihleri için detaylar da böylelikle netleşmiş oldu. Peki, emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...