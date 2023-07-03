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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: BIST 100 endeksi 6000 puana doğru yöneldi

Kurban Bayramı sonrası güne 5.867 puandan giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.925 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

10:35 . 3/07/2023 Pazartesi
AA
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,88 artışla rekor seviye olan 5.867,23 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi. Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa İstanbul
#BİST
#Satınalma Yöneticileri Endeksi
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