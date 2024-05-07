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Ekonomi

Borsa rekor tazeledi: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kazanarak günü 10 bin 336,50 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin gördüğü en yüksek seviye rekoru ise 10 bin 375,74 puana taşındı.

18:44 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 18:53 - 7/05/2024 Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kazancıyla günü 10.336,50 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.375,74 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,28, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,71 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,02 ile spor oldu.

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 281,75 puana düştü.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü olması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed yetkililerinin açıklamaları, ABD'de toptan stoklar ve Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


#Borsa İstanbul
#BIST 100
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