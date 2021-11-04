Ekonomi Borsadan rekor Tüm zamanların en yüksek kapanışı gerçekleşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsadan rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı gerçekleşti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,85 değer kazanarak günü 1.575,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faiz oranlarını değiştirmemesi ve varlık alımlarının hızını 15 milyar dolar azaltmasına karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Borsada son durum: Borsa artışta mı? Borsa neden yükseldi?
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,01 ve holding endeksi yüzde 2,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,60 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,44 ile metal, ana sanayi oldu.

Merkez Bankası'ndan piyasaya 37 milyar lira
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Merkez Bankası'ndan piyasaya 37 milyar lira

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 1.575,67 puanla ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

  • Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faiz oranlarını değiştirmemesi ve varlık alımlarının hızını 15 milyar dolar azaltmasına karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKONOMİ
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının düşüşünü sürdürmesinin ekonomik aktivitenin ivme kazandığını gösterdiğini ve bunun da piyasalardaki iyimser havayı desteklediğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

  • Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.582 seviyesinin direnç, 1.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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