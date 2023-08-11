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Ekonomi

Borsada yükseliş sürüyor: En fazla kazandıran sektör taş toprak

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 7453 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,47 ile kağıt orman basım oldu.

10:28 . 11/08/2023 Cuma
AA
0,16 değer kazanarak 7.453,42 puana çıktı.

0,16 değer kazanarak 7.453,42 puana çıktı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,93 puan artışla ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.453,42 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,47 ile kağıt orman basım oldu.

Dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,09 değer kaybıyla günü 7.441,50 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.766,12 puana taşıdı.


Küresel piyasalar, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.



Gözler Fed kararında

Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 89 seviyesinde bulunuyor.


Analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 ve 7.330 seviyelerinin destek, 7.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.


Ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.



#Borsa İstanbul
#Piyasalar
#BİST
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