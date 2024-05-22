Borsa'dan rekor üstüne rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı gerçekleşti

Borsa İstanbul rekora doymuyor. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,40 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulunda açıklayacağı faiz kararı ile tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, yeni konut satışları, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.