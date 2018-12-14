Ekonomi Borsalarda 151 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsalarda 151 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında ekim ayı sonu itibariyle 151 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi.

AA
Giresun Fındık Borsası'nda ilk üç ayda 151 bin 714 ton fındık işlem gördü.
Giresun Fındık Borsası'nda ilk üç ayda 151 bin 714 ton fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında ekim ayı sonu itibariyle 151 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos-31 Ekim 2018 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

İlk üç ayda borsalarda 151 bin 714 ton fındığın işlem gördüğü, en fazla işlemin 46 bin 374 tonla Sakarya'da yapıldığı belirtildi.

Sakarya'yı 40 bin 670 tonla Ordu ve 16 bin 327 tonla da Trabzon ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

  • Giresun Ticaret Borsasında ise bu dönemde 11 bin 712 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Ticaret Bakanı'ndan Kapıkule açıklaması: 2 ilave peron devrede
EKONOMİ
Ticaret Bakanı'ndan Kapıkule açıklaması: 2 ilave peron devrede

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesi için 'sınırlı çalışma izni' verildi
EKONOMİ
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesi için 'sınırlı çalışma izni' verildi

Türkiye'de ilk ve tek olacak: Tarım AVM geliyor
EKONOMİ
Türkiye'de ilk ve tek olacak: Tarım AVM geliyor

/**/
Operasyonlarımız sürecek

Operasyonlarımız sürecek

​Cumhurbaşkanı: ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz.
Adını ilk kez kullandı

Adını ilk kez kullandı

​Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti için Prens Selman'ı doğrudan işaret etti.
Harekatı bizzat izledi

Harekatı bizzat izledi

Akar: Bu görev tamam, yenileri için de hazırız.
Hava tamamsıra karada

Hava tamamsıra karada

Milyarlarca dolarlık yeni bir ihracat kalemi olabilir.
Vatandaş da devlet de kazanacak

Vatandaş da devlet de kazanacak

​Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Pazartesi günü başlıyor.
Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.
Tarım AVM geliyor

Tarım AVM geliyor

Türkiye'de ilk kez bu uygulama yapılacak.
Yüz şeklini değiştiren gıdalar

Yüz şeklini değiştiren gıdalar

Yüzünüzde noktalar, şişlikler varsa dikkat edin.

Ezanı susturacaklar

Ezanı susturacaklar

Sözde 'özgürlük yoldaşları', gece kulübüyle dolu şehirde ezan sesi için gürültü kirliliği diyorlar!

Günlüğü 25 bin TL

Günlüğü 25 bin TL

Evini-arabasını veren köşeyi dönüyor.
PKK tüm cephelerde vurulacak

PKK tüm cephelerde vurulacak

​Sınır hattını işgal eden PKK'ya harekat için geri sayım başladı.
Nazi Almanya'sının Müslüman Lejyonları

Nazi Almanya'sının Müslüman Lejyonları

Her biri için özel üniforma ve nişan belirlenmişti.
Savunma sanayiiçalışanlarına FETÖ operasyonu

Savunma sanayiiçalışanlarına FETÖ operasyonu

​Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerde çalışan 48 kişi için gözaltı kararı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​F.Bahçe, Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaştı.
Bu İngilizleri anlamak zor

Bu İngilizleri anlamak zor

AB Komisyon Başkanı Juncker: Ne istediğini bize söylesin.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.