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Ekonomi

BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatı açıklaması: Haziranda tarife değişmedi

BOTAŞ, haziran ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı doğalgazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.

10:33 . 1/06/2023 Perşembe
DHA
Arşiv

Arşiv

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), doğalgaz fiyatlarında Haziran ayında bir artış yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." denildi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde haziran ayına ilişkin tarife tablosu da yayımlandı.

1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira

Doğalgazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.



#BOTAŞ
#Doğal gaz
#Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
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