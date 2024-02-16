BOTAŞ'tan Hatay açıklaması: Doğal gaz arzı sağlayan boru hattında akış yeniden başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yönelik portföy yatırımlarının, yerel seçimlerin ardından artacağını belirterek sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirtti. Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini söyleyerek, "Türkiye ile Suudi Arabistan'ın işbirliği yapması hem bizim hem onların menfaatine" ifadelerini kullandı.