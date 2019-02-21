Brent petrolün varil fiyatı 67 dolara yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,49 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,32 dolara kadar çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaşan brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 67,12 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,12 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin petrol kesintisi kararı ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükseltiyor.

Öte yandan, küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentiler talep yönlü ve ABD üretimi de arz yönlü fiyatları baskılayan unsurlar olmaya devam ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 67,22 ila 67,39 dolar aralığının direnç, 66,88 ila 67,05 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

EKONOMİ Ulusoy Ulaşım iflas etti

EKONOMİ UBER dosyası yeniden bilirkişiye gönderildi