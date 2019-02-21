Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 67 dolara yükseldi
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatı 67 dolara yükseldi

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 67,12 dolardan işlem görüyor. OPEC ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin petrol kesintisi kararı ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükseltiyor.

Haber Merkezi AA
Brent petroldeki yükseliş devam ediyor.
Brent petroldeki yükseliş devam ediyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,49 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,32 dolara kadar çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaşan brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 67,12 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,12 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin petrol kesintisi kararı ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükseltiyor.

Öte yandan, küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentiler talep yönlü ve ABD üretimi de arz yönlü fiyatları baskılayan unsurlar olmaya devam ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 67,22 ila 67,39 dolar aralığının direnç, 66,88 ila 67,05 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri hız kazanacak
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, yeni sondaj gemisine ilişkin, TCG GÜR denizaltımız, Türkiye’ye intikal etmekte olan Açık Deniz Sondaj Platformumuz DEEPSEA METRO-1’e ‘hoşgeldiniz’ diyerek bir süre refakat etmiştir. Halen TCG HEYBELİADA korvetimiz refakat görevini sürdürmektedir. paylaşımında bulundu.
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Deepsea Metro-1, 10 bin feete kadar sondaj yapabilecek. Ekstra ekipmanla derinlik 12 bin feete inebilecek.
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Doğu Akdeniz’de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu değerlendirilirken, arama çalışmaları sonrası rezervlerin daha da artacağı düşünülüyor.
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Türkiye, Rumların Doğu Akdeniz'deki tek taraflı adımlarını yakından takip ediyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmelere her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek, haddi olmayan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bizim için Afrin ne ise Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur demişti.
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Küresel enerji denkleminin merkezindeki mücadele devam ediyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri hız kazanacak
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine hız veriyor. Bu amaç doğrultusunda sondaj gemisi Deepsea Metro-1 satın alınmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Bizim için Afrin ne ise Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur" demişti. Türkiye Petrolleri'nin satın aldığı Deepsea Metro-1'e ilişkin tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde.
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