Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar bandında
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar bandında

Brent petrolün varil fiyatında yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 83,95 dolardan işlem görüyor.

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Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar bandında
Foto/arşiv

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,32 artarak 83,95 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,83 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, arz yönlü belirsizlikler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üreticilerinden beklenen arz kesintisi etkili oldu. Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşıyla gerginliğin artması ve yeni AB yaptırımları ihtimaliyle yükselişe geçti.

Yatırımcılar, OPEC üreticilerinin kasım ayı üretimlerine karar verecekleri 5 Ekim'deki toplantısına odaklandı. Grup, ekim ayında üretimi günde 100 bin varil azaltmayı kabul etmişti.

Küresel ekonomik durgunluk korkuları ve ABD dolarının yükselen değerinden kaynaklanan talep endişeleri nedeniyle petrol fiyatları dün 9 ayın en düşük seviyelerine inmişti.

Brent petrolde teknik olarak 84,23 ile 84,53 dolar aralığının direnç, 83,29 ile 83,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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