Ekonomi Brent petrolün varili 64,48 dolardan işlem görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 64,48 dolardan işlem görüyor

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 64,48 dolardan işlem görüyor. Dün ABD Merkez Bankasının (Fed) yaptığı 25 baz puanlık faiz indiriminin uzun bir silsilenin parçası olmadığını açıklaması ve Çin-ABD ticari görüşmelerinden olumlu bir sonucun çıkmaması nedeniyle petrol fiyatları dünkü yükselişin ardından güne düşüşle başladı.

Haber Merkezi AA
Brent petrol
Brent petrol

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,59 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,39 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 64,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,73 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 8,5 milyon varil (yüzde 1,9) azalarak 436,5 milyon varile gerilediğini açıkladı.

  • Ayrıca, söz konusu dönemde ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 900 bin varil arttı. Böylece geçen hafta ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,20 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.
  • Dün ABD Merkez Bankasının (Fed) yaptığı 25 baz puanlık faiz indiriminin uzun bir silsilenin parçası olmadığını açıklaması ve Çin-ABD ticari görüşmelerinden olumlu bir sonucun çıkmaması nedeniyle petrol fiyatları dünkü yükselişin ardından güne düşüşle başladı.

Brent petrolde teknik olarak 64,49 ile 64,54 dolar aralığının direnç, 64,21 ile 64,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Kapadokya’ya gelen turist sayısı son 3 yılda yüzde 85 arttı
EKONOMİ
Kapadokya’ya gelen turist sayısı son 3 yılda yüzde 85 arttı

1915 Çanakkale Köprüsü'ne 500 tonluk destek
EKONOMİ
1915 Çanakkale Köprüsü'ne 500 tonluk destek

İran parasından dört sıfır atıyor
EKONOMİ
İran parasından dört sıfır atıyor

Burkalı kadına sivil müdahale

Burkalı kadına "sivil müdahale"

Halk yasağa uymayanlara fiziki müdahalede bulunabilecek.
Emsal kavşak kararı

Emsal kavşak kararı

​Evin bitişiğine yapılınca değerini yüzde 10 düşürdü.
Kadınlardandestek yağıyor

Kadınlardan
destek yağıyor

'Erkek işi' olarak görülen meslekte patron oldu.
Haluk Levent'ten kollarını ve bacaklarını kaybeden babaya yardım eli

Haluk Levent'ten kollarını ve bacaklarını kaybeden babaya yardım eli
Ters köşe yaptı

Ters köşe yaptı

Kayserisporlu Deniz Türüç transfer kararını verdi.
Saat 13:00'da yapılacak

Saat 13:00'da yapılacak

'Çok gizli toplantı' Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Dört sıfır atıyorlar

Dört sıfır atıyorlar

Para birimleri yüzde 60'tan fazla değer yitirmişti.

Falcao tamam

Falcao tamam

G.Saray yıldız golcünün transferinde sona geldi.

2 bin 500<br>polis alınacak

2 bin 500
polis alınacak

Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı.
İmzaya kaldı

İmzaya kaldı

Kjaer'in partneri Fenerbahçe'ye geliyor.
Haydutluk

Haydutluk

​Rumlar, İtalyanlar ve Fransızlar Türkiye'nin kıta sahanlığına müdahale ediyor.
Dışarı çıkmayın

Dışarı çıkmayın

​Meteoroloji saat vererek vatandaşları uyardı.
ABD öldürdü

ABD öldürdü

Başına bir milyon dolar ödül konulmuştu.
Akademik<br> metin değil<br>terör propagandası

Akademik
metin değil
terör propagandası

Alınan karara karşı çıkan 4 AYM üyesinin gerekçeleri açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.