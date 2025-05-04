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Bu kişiler Kurban Bayramı ikramiyesi alamayacak: Hemen kontrol edin

Bu kişiler Kurban Bayramı ikramiyesi alamayacak: Hemen kontrol edin

10:434/05/2025, Pazar
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SGK, sahte sigorta yoluyla emekli olan kişilere bayram ikramiyesi ödenmeyeceğini açıkladı.
SGK, sahte sigorta yoluyla emekli olan kişilere bayram ikramiyesi ödenmeyeceğini açıkladı.

Dört gözle beklenen Kurban Bayramı ikramiyesi, bu sene 4 bin lira olarak ödenecek. İkramiye bekleyen bazı vatandaşlar ise herhangi bir ödeme alamayacak.

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli gözünü devletin ödeyeceği bayram ikramiyesine çevirdi.


Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen açıklama bazı vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.


SGK, sahte sigorta yoluyla emekli olan kişilere bayram ikramiyesi ödenmeyeceğini açıkladı.


SAHNE SİGORTALAR YANDI

SGK’nın son dönemde artırdığı denetimler sonucunda, hiç çalışmadığı halde sigortalı gösterilen, özellikle tanıdık şirketler ya da faaliyeti olmayan işyerleri üzerinden sigorta girişi yapılan kişilerin tespiti hız kazandı. Bu kişilerin emeklilik işlemleri detaylı incelemeye alındı.


Sahte sigortalılıkla emeklilik kazandığı tespit edilen kişilerin yalnızca emekli maaşları değil, geçmişte aldıkları tüm bayram ikramiyeleri, sosyal yardımlar ve sağlık ödemeleri de faiziyle birlikte geri isteniyor.


Ayrıca bu kişilerin emeklilikleri tamamen iptal ediliyor.


KONTROL EDİN

SGK, tüm vatandaşlara e-Devlet sistemi üzerinden düzenli olarak “Hizmet Dökümü” kontrolü yapmalarını ve sigorta bildiriminde bulundukları iş yerlerinin gerçekten faal olup olmadığını araştırmalarını önerdi.


Şüpheli bir durumla karşılaşanların vakit kaybetmeden SGK'ya başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

#Kurban Bayramı
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