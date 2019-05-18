Bu köyde herkes elektrik parası ödüyor bir tek o ödemiyor

Büyükorhan ilçesi Düğüncüler köyünde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Zekeriya Demir, yaşadığı yerde yıllarca elektrik parası ödemekten bıkınca köyde oturduğu evin yanından akan dereden geliştirdiği sistemle elektrik üretmeyi başardı. Akan suyun kuvvetiyle dönen çarktan elektrik üreten Demir, bu elektriği kablolarla evine çekmeyi başardı.

Hayatını çobanlık yaparak sağlayan ve pek geliri olmayan Zekeriya Demir, artık elektriğe para vermeden rahat rahat kullanıyor. Bulunduğu köyde herkes elektrik parası verirken bir tek o geliştirdiği sistem sayesinde elektriği bedavaya getirdi.

Hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Zekeriya Demir, "Köyde eşimle birlikte yaşıyoruz. Ben bu sistemi bisiklet dinomasıyla denedim. Sonra geliştirip bir arkadaşımla birlikte bu sistemi uygulamaya başladık. Burada akan sularımız vardı. "Niye bu sular boşuna aksın" diye düşündüm. Sudan elektrik üretmeyi başardım. Evimin ihtiyacı olan bir çok işte bu elektriği kullanabiliyorum. Burada baktığım keçilerimin sütleriyle peynir yaparak geçimimi sağlıyorum" dedi.

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FOTOĞRAF 11 Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi’nde özel olarak yetiştirilen acı biberde geçen yıl aşırı yağış nedeniyle verim kaybı yaşandı ve 80 ton üretilebildi. Edirne Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerin yanında ikram ettikleri bibere yoğun talep olması nedeniyle acı biberde sıkıntı yaşandığını söyledi. Geçen yıla göre talebin arttığını belirten Dinar, Geçen yıl tedarikçilerimizden istediğimiz kadar biber aldık fakat tüketim fazlalaştı. Bu yüzden elimizdeki stoklar bitti denecek kadar azaldı. Dışarıdan gelip biber almak isteyen müşterilerimize satışı kestik... Ciğerin olmazsa olmazı ve sadece Karaağaç bölgesinde yetişen bu özel biberde üreticilerden üretimi artırmasını talep ettik. Artık acıda tatlı bir kriz yaşıyoruz dedi. Haziran ayına kadar kullanabileceği ciğerinin kaldığını söyleyen Dinar, Edirne'nin acı biberi artık sadece ciğerle verilmiyor. İlgi görmesi nedeniyle kente gelen turistler, Kavala kurabiyesi, badem ezmesinin yanında acı biberi de hediyelik alıyor dedi. 'KİLOSU 200 LİRAYA KADAR ÇIKTI': Edirne tava ciğeri satışı yapan işletme sahiplerinden Erdal Akgün de kurutulmuş Karaağaç biberinin 70 liradan fiyatının 200 liraya çıktığını belirterek, Geçen yıl yağışlardan dolayı biber hasadında verim kaybı yaşandı. İnşallah bu yıl böyle bir şey yaşanmaz... Şu an biber bulmak imkansız diyebiliriz. Bulsanız da biberin kilosu 170 ila 200 lira arasında satılıyor. Edirne'ye özel Karaağaç biberi, resmen altın değerinde oldu dedi. Diğer ciğerci Uğurcan Irmak, Geçen yılın biberleri elimizde tükenmek üzere. Müşterilerimize önceden satışını yapıyorduk ama bu sene elimizde stoklarımız kısıtlandığı için bu yüzden müşterilerimize bunun satışlarını yapmamız mümkün değil. Geçen yıl yağmurlardan kaynaklı bir hastalıktan dolayı piyasada biber üretimi fazla olmadı. Bu yıl hasat yapılmasını bekliyoruz diye konuştu. 'AŞIRI YAĞIŞLAR BİBERİ VURDU': Karaağaç Mahallesi'nde biber üreticisi Yılmaz Ule, geçen yıl aşırı yağışlardan dolayı hasatta yüzde 40 verim kaybı yaşadıklarını ifade etti ve Biber fazla suyu sevmeyen bir bitki. Bu yıl taleplerde arttı ve yıllık 80 ton olan üretimi gelen siparişlerle 200 tona çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı Edirne'nin ünlü tava ciğerinin yanında ikram edilen acı biber, yağışlar nedeniyle tükenme noktasına geldi. Ciğerciler, stoklarının eridiğini, az kalan kurumuş acı biberin kilo fiyatının 70 liradan 200 liraya kadar çıktığını ve üretiminin düştüğünü belirtti.

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