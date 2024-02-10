Bu yıl da bolluk olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da hal esnafı ile buluştu. İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte dün sabah erken saatlerde Bayrampaşa Sebze Meyve Hali ve Mega Center Toptancılar Sitesini ziyaret eden Bolat; dükkânları gezerek, esnaftan bilgi aldı ve onların taleplerini dinledi. Ardından İstanbul Halciler Derneği (HALDER) üyeleri ile bir araya gelen Bolat, ilgili tüm bürokratların hal ziyaretine katıldığını belirterek, talepleri dinlemek ve onlara çözüm üretmek için burada olduklarını söyledi.

GÖREVİMİZ SİZE HİZMET ETMEK

Gıda ticaretinin dünya için anlam ve önemine dikkat çeken Bolat, hallerin de hem üretici hem tüketiciler için anlamlı yerler olduğunu anlattı. Bayrampaşa hal esnafının kendisine ilettiği tahsis hakkı ve yerinde dönüşüm konusunu not aldıklarını kaydeden Bolat, “Sadece kuru bir ziyaret değil, sizleri dinlemek için buradayız. Sizin yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Biz-siz diye bir ayrım yok, biz siziz. Görevimiz sizlere hizmet etmek, sorunları çözmeye çalışmak” dedi.

TÜRKİYE TARIMDA AVRUPA LİDERİ

Türkiye tarımsal üretimde Avrupa'da lider, dünyada da 7'nci sırada olduğuna vurgu yapan Bolat, “2023'te tarımsal üretimimizde güzel bir yıl yaşadık. Hiçbir üründe yokluk, kıtlık olmadı ve fiyatlarda anormal zikzaklar, zıplamalar, fiyat davranış bozuklukları, ani artışlar gerçekleşmedi. Tarım ve Orman Bakanımız ve ekibi ile Ticaret Bakanlığı ve ekibi adeta ikiz kardeşler gibi yan yana çok uyumlu, koordineli bir çalışma gösteriyoruz” diye konuştu.

2023 BOLLUK YILI OLDU

Gıda sektöründe 2023 yılının bolluk bereket yılı olduğunu hatırlatan Bolat, şöyle devam etti: "2024 yılı da tarım ve gıda sektöründe, yine üretimin bol olduğu, yokluk çekilmeyecek ve fiyatların da makul ve dengede olacağı bir yıl ümidi veriyor. Kış mevsimi olmasına rağmen sıkıntısı çekilen hiçbir ürün yok, fiyatlarda da daha makul fiyatları görebileceğiz.”

ANİ ARTIŞLARA MÜSAADE ETMEDİK

Bolat, sofraların en temel ürünleri olan ayçiçeği yağı, zeytinyağı, salça, patates, domates gibi birçok üründe bu sene ani fiyat artışlarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini anlattı. Temel ürün fiyatlarında üretim, ihracat ve ithalat rakamlarını dikkate alarak fiyat noktasında aktif bir yönetim gösterdiklerini dile getiren Bolat, “Bundan sonra da böyle göstereceğiz. Önümüz ramazan ayı. Esnafımızın, üreticilerimizin, tacirlerimizin ramazan ayında fiyat artış noktasında son derece hassasiyet göstereceğine ve vatandaşlarımızın gıda ürünlerini fiyat artışı olmadan yemelerini sağlayacağına inanıyorum” dedi.















