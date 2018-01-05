Bugünün altın fiyatları

Cumhuriyet altını ise 1056,36 liradan alınıp 1072,33 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1019,21 liradan alınırken 1051,84 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
158 liradan alınan gram altın, 159,35 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 254,96 liradan alınırken 261,33 liradan satılıyor. Yarım altın da 509,92'den alınırken 522,67 liradan satılıyor.
5 OCAK 2017 ALTIN FİYATLARI
|Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Gram
158,00
159,35
|Cumhuriyet
|1,062,17
1.072,90
|22 Ayar Bilezik
144,51
145,97
|Lira Ziynet
1.051,06
1.077,33
|Yarım Ziynet
516,17
526,71
|Çeyrek Ziynet
258,08
263,35
ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.