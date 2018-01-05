Çeyrek altın ne kadar? 5 Ocak altın fiyatları Bugünün altın fiyatları 5 Ocak 2017 Cuma altın fiyatları belli oldu. 5 Ocak 2017'de altın geçtiğimiz günlere oranla yine düşüşte. Bu dönem düşüşteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 154-155 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

Haber Merkezi 05 Ocak 2018, 08:03 Son Güncelleme: 05 Ocak 2018, 08:11 Yeni Şafak