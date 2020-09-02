Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin TL daha istediler

Bursa’da ikamet eden Ferhat Yıldız isimli kişi, bir süre sıfır otomobil almak için para biriktirdi. Gerekli parayı topladıktan sonra sıfır otomobil almak için bayiye giden Yıldız, gerekli işlemleri yaptı. Toplam araç parasından eksik olan 60 bin lirayı da ayın 25’inde kredi çekip yatırdıktan sonra, ayın 28’inde bütün ödemeyi yapmış oldu.

Parasını ödediği aracını almak için gittiği bayide şok yaşadı

Arabayı almak için işlemleri yapıp aracına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklerken, sıfır otomobillerin ÖTV oranları değişti. Ödemeyi yaptığı için bu ÖTV değişikliğinin kendisini etkilemeyeceğini düşünen Yıldız, üç gün sonra aracını alacağı hayaliyle gittiği bayide şok yaşadı.

İHA Otomotiv bayisi, sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yapan bir müşteriden, üç gün sonra ÖTV zammını gerekçe göstererek 55 bin lira daha istedi.

55 bin TL daha istediler

İddiaya göre, ÖTV değişikliğinin ardından ödemesini yaptığı araç için 55 bin lira daha ücret istendi. Ancak ÖTV zammından önce yeni alacağı sıfır aracın tüm ödemesini yaptığını belirterek, yeni yapılacak olan 55 bin lira ödemeyi kabul etmeyen Yıldız, şikayetçi olacağını belirtti.

Şu anda aracını alamayan ve çektiği kredi ile ortada kalan Yıldız, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

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"Cuma günü paranın tamamını ödedik"

ÖTV zammından önce işlemlerin yapıldığını, ancak ÖTV zammını gerekçe göstererek tekrar para istendiğini iddia eden Ferhat Yıldız, “Ayın 25’i geçtiğimiz Salı günü aracı almak için bayiye geldik. Bayinin içerisindeki bir özel bankadan faizsiz 12 ay kredi kullanarak 60 bin lira çektik. Daha sonra Cuma günü paranın tamamını ödedik. Pazartesi günü ise, içerideki arkadaşlar, ÖTV’ye zam geldi, biz bu fiyata araba veremeyiz diyerek 55 bin lira daha para istediler. Sabah saatlerinde biraz görüştük.

Daha sonra akşam saatlerinde aradılar ve ÖTV farkının 30 binini biz verelim, siz de 20 bin lira verin diye teklif ettiler. Biz de ihtar çektik. Çıkmamış bir kanundan fark istiyorlar. Ödememi 28’inde yapmama rağmen aracımı vermiyorlar. Gerekçe olarak da ÖTV zammını gösteriyorlar. Gerekli hukukî işlemlere başladım zaten ihtarname de çektim. İnsanların bu kadar sömürülmesi doğru bir şey değil" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 45 ​Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı. Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı. 1600 cc motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken matrah değişti. Özel tüketim vergisi matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu. ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah; 85 bin ile 130 bin TL arasında çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu. Motor silindir hacmi 1600 ile 2000 cc arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Ayrıca 2000 cc motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı. İşte ÖTV zammı sonrası, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının bazı modellerindeki fiyat değişikliği. Fiat Egea 1.4 Fire Eski Fiyat: 106.900. Yeni fiyat: 106.900. Fark: 0 Fiat Egea 1.3 Mjet Eski Fiyat: 137.900. Yeni fiyat: 133.303. Fark: -4.597 Fiat Egea Sedan Eski Fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.300​ Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Eski Fiyat: 131.900. Yeni fiyat: 127.503. Fark: -4.397 Renault Clio Sport Tourer Joy Eski Fiyat: 127.100. Yeni fiyat: 122.900 ​Renault ​Clio Sport Tourer Touch Eski Fiyat: 129.100. Yeni fiyat: 124.850​ ​​Renault ​Megane sedan Eski Fiyat: 237.900. Yeni fiyat: 223.150 Toyota Corrolla Passion Multidrive S Eski Fiyat: 238.400. Yeni fiyat: 223.600 Toyota Corrolla Passion X- Pack Multidrive S​ Eski Fiyat: 243.700. Yeni fiyat: 228.550 Toyota Corrolla HB 1.2 Dream Multidrive S Eski Fiyat: 241.550. Yeni fiyat: 226.500​​ ​Hyundai 1.0 MPI 5 Eski Fiyat: 126.750. Yeni fiyat: 122.524. Fark: -4.226​ Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Eski fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.237. Fark: -4.663 Hyundai Tucson 1.6 T- GDI (Benzin) Power Edition Eski Fiyat: 267.950. Yeni fiyat: 301.256 Volkswagen Passat 1.5 lt 150 PS DSG Impression Eski Fiyat: 319.200. Yeni fiyat: 358.900 Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Eski fiyat: 268.200. Yeni fiyat: 301.724. Fark: 33.524 Peugeot 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi Eski fiyat: 321.300. Yeni fiyat: 369.495. Fark: 48.194​ Audi A3 Cabrio 35 Turbo FSI Eski fiyat: 369.813. Yeni fiyat: 416.039. Fark: 46.226 Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Eski fiyat: 908.000. Yeni fiyat: 994.477. Fark: 86.477 Yeni BMW 530i xDrive Sedan Eski Fiyat: 999.100. Yeni fiyat: 1.095.158. Fark: 96.058 Yeni Clio Eski Fiyat: 135.900. Yeni fiyat: 13 ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar! Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları da merak konusu oldu. Araç alacaklar 2020 model sıfır araç fiyatlarının ÖTV düzenlemesi sonrası ne kadar olduğunu, hangi modelde ne kadar indirim yapıldığını, hangi modellere ise zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte ÖTV oranlarında değişiklik sonrası 11 otomobil markasına ait 2020 model 20 sıfır araçta gerçekleşmesi beklenen fiyat değişiklikleri.. BiP'te paylaş

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"Arabanın tüm ödemesini yaptım"

Çektiği kredinin taksidinin yaklaştığını, ancak ortada bir araba olmadığını belirten Yıldız, "55 bin lirayı alıp ceplerine koyacaklar. Arabayı bize 276 bine sattılar, ben arabayı almadığım zaman başkasına 55 bin liraya satacaklar. Ayın 25’inde çektiğim kredi ile birlikte arabanın tüm ödemesini yaptım. Şu an 6 gün geçti, ayın 25’inde kredinin ilk taksidini ödeyeceğim, ancak ortada bir araba yok. Boşuna kredi çekmiş gibi oldum" dedi.

Öte yandan, kendilerine telefonla ulaştığımız bayi yetkilileri, bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söylediler.

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