Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı 55 bin TL daha istediler
OTOMOTİV

Bursa haberleri: Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin TL daha istediler

Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin TL daha istediler

Bursa’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otomotiv bayisi, sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yapan bir müşteriden, üç gün sonra ÖTV zammını gerekçe göstererek 55 bin lira daha istedi. Bütün işlemleri yaparak parayı da ödediğini iddia eden vatandaş, “Ödememi yapmama rağmen aracımı vermiyorlar. Gerekçe olarak da ÖTV zammını gösteriyorlar” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ferhat Yıldız, tüm parasını ödemesine rağmen aracını alamıyor.
Ferhat Yıldız, tüm parasını ödemesine rağmen aracını alamıyor.

Bursa’da ikamet eden Ferhat Yıldız isimli kişi, bir süre sıfır otomobil almak için para biriktirdi. Gerekli parayı topladıktan sonra sıfır otomobil almak için bayiye giden Yıldız, gerekli işlemleri yaptı. Toplam araç parasından eksik olan 60 bin lirayı da ayın 25’inde kredi çekip yatırdıktan sonra, ayın 28’inde bütün ödemeyi yapmış oldu.

Parasını ödediği aracını almak için gittiği bayide şok yaşadı

  • Arabayı almak için işlemleri yapıp aracına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklerken, sıfır otomobillerin ÖTV oranları değişti. Ödemeyi yaptığı için bu ÖTV değişikliğinin kendisini etkilemeyeceğini düşünen Yıldız, üç gün sonra aracını alacağı hayaliyle gittiği bayide şok yaşadı.

İHA
Otomotiv bayisi, sıfır cip almak için 276 bin lira ödeme yapan bir müşteriden, üç gün sonra ÖTV zammını gerekçe göstererek 55 bin lira daha istedi.

55 bin TL daha istediler

İddiaya göre, ÖTV değişikliğinin ardından ödemesini yaptığı araç için 55 bin lira daha ücret istendi. Ancak ÖTV zammından önce yeni alacağı sıfır aracın tüm ödemesini yaptığını belirterek, yeni yapılacak olan 55 bin lira ödemeyi kabul etmeyen Yıldız, şikayetçi olacağını belirtti.

  • Şu anda aracını alamayan ve çektiği kredi ile ortada kalan Yıldız, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
EKONOMİ
İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı

"Cuma günü paranın tamamını ödedik"

ÖTV zammından önce işlemlerin yapıldığını, ancak ÖTV zammını gerekçe göstererek tekrar para istendiğini iddia eden Ferhat Yıldız, “Ayın 25’i geçtiğimiz Salı günü aracı almak için bayiye geldik. Bayinin içerisindeki bir özel bankadan faizsiz 12 ay kredi kullanarak 60 bin lira çektik. Daha sonra Cuma günü paranın tamamını ödedik. Pazartesi günü ise, içerideki arkadaşlar, ÖTV’ye zam geldi, biz bu fiyata araba veremeyiz diyerek 55 bin lira daha para istediler. Sabah saatlerinde biraz görüştük.

Daha sonra akşam saatlerinde aradılar ve ÖTV farkının 30 binini biz verelim, siz de 20 bin lira verin diye teklif ettiler. Biz de ihtar çektik. Çıkmamış bir kanundan fark istiyorlar. Ödememi 28’inde yapmama rağmen aracımı vermiyorlar. Gerekçe olarak da ÖTV zammını gösteriyorlar. Gerekli hukukî işlemlere başladım zaten ihtarname de çektim. İnsanların bu kadar sömürülmesi doğru bir şey değil" diye konuştu.

ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar!
FOTOĞRAF 45
Title
​Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı.
Title
Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor.
Title
Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
Title
1600 cc motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken matrah değişti. Özel tüketim vergisi matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu. ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah; 85 bin ile 130 bin TL arasında çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu. Motor silindir hacmi 1600 ile 2000 cc arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Ayrıca 2000 cc motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.
Title
İşte ÖTV zammı sonrası, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının bazı modellerindeki fiyat değişikliği.
Title
Fiat Egea 1.4 Fire
Title
Eski Fiyat: 106.900. Yeni fiyat: 106.900. Fark: 0
Title
Fiat Egea 1.3 Mjet
Title
Eski Fiyat: 137.900. Yeni fiyat: 133.303. Fark: -4.597
Title
Fiat Egea Sedan
Title
Eski Fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.300​
Title
Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
Title
Eski Fiyat: 131.900. Yeni fiyat: 127.503. Fark: -4.397
Title
Renault Clio Sport Tourer Joy
Title
Eski Fiyat: 127.100. Yeni fiyat: 122.900
Title
​Renault ​Clio Sport Tourer Touch
Title
Eski Fiyat: 129.100. Yeni fiyat: 124.850​
Title
​​Renault ​Megane sedan
Title
Eski Fiyat: 237.900. Yeni fiyat: 223.150
Title
Toyota Corrolla Passion Multidrive S
Title
Eski Fiyat: 238.400. Yeni fiyat: 223.600
Title
Toyota Corrolla Passion X- Pack Multidrive S​
Title
Eski Fiyat: 243.700. Yeni fiyat: 228.550
Title
Toyota Corrolla HB 1.2 Dream Multidrive S
Title
Eski Fiyat: 241.550. Yeni fiyat: 226.500​​
Title
​Hyundai 1.0 MPI 5
Title
Eski Fiyat: 126.750. Yeni fiyat: 122.524. Fark: -4.226​
Title
Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential
Title
Eski fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.237. Fark: -4.663
Title
Hyundai Tucson 1.6 T- GDI (Benzin) Power Edition
Title
Eski Fiyat: 267.950. Yeni fiyat: 301.256
Title
Volkswagen Passat 1.5 lt 150 PS DSG Impression
Title
Eski Fiyat: 319.200. Yeni fiyat: 358.900
Title
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT
Title
Eski fiyat: 268.200. Yeni fiyat: 301.724. Fark: 33.524
Title
Peugeot 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi
Title
Eski fiyat: 321.300. Yeni fiyat: 369.495. Fark: 48.194​
Title
Audi A3 Cabrio 35 Turbo FSI
Title
Eski fiyat: 369.813. Yeni fiyat: 416.039. Fark: 46.226
Title
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+
Title
Eski fiyat: 908.000. Yeni fiyat: 994.477. Fark: 86.477
Title
Yeni BMW 530i xDrive Sedan
Title
Eski Fiyat: 999.100. Yeni fiyat: 1.095.158. Fark: 96.058
Title
Yeni Clio
Title
Eski Fiyat: 135.900. Yeni fiyat: 13
ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar!
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları da merak konusu oldu. Araç alacaklar 2020 model sıfır araç fiyatlarının ÖTV düzenlemesi sonrası ne kadar olduğunu, hangi modelde ne kadar indirim yapıldığını, hangi modellere ise zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte ÖTV oranlarında değişiklik sonrası 11 otomobil markasına ait 2020 model 20 sıfır araçta gerçekleşmesi beklenen fiyat değişiklikleri..


"Arabanın tüm ödemesini yaptım"

  • Çektiği kredinin taksidinin yaklaştığını, ancak ortada bir araba olmadığını belirten Yıldız, "55 bin lirayı alıp ceplerine koyacaklar. Arabayı bize 276 bine sattılar, ben arabayı almadığım zaman başkasına 55 bin liraya satacaklar. Ayın 25’inde çektiğim kredi ile birlikte arabanın tüm ödemesini yaptım. Şu an 6 gün geçti, ayın 25’inde kredinin ilk taksidini ödeyeceğim, ancak ortada bir araba yok. Boşuna kredi çekmiş gibi oldum" dedi.

Öte yandan, kendilerine telefonla ulaştığımız bayi yetkilileri, bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söylediler.

İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başlıyor: Yönetmelik bugün devreye giriyor
EKONOMİ
İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başlıyor: Yönetmelik bugün devreye giriyor

2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
EKONOMİ
2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları

ÖTV zammı ile araç fiyatlarında yeni dönem: Hangi araç ne kadar ÖTV zammı ödeyecek?
EKONOMİ
ÖTV zammı ile araç fiyatlarında yeni dönem: Hangi araç ne kadar ÖTV zammı ödeyecek?
Abone Ol Google News
276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

​Parasını ödeyip sıfır otomobil alan vatandaşa ÖTV farkı.
Dikkatli ve tedbirli olun

Dikkatli ve tedbirli olun

​Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı.
İki kamyoneşya ile geldi

İki kamyon
eşya ile geldi

Katar kraliyet ailesi tatil için Bodrum'da..
Kriz büyüyor

Kriz büyüyor

​Ronaldo ile aynı takımda oynayacak.

​S-400'ler Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir.

Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Akılalmaz Türkiye iddiasına Kalın'dan unutulmaz cevap.
Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

​ABD'li uzmandan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik çarpıcı açıklama.
HES kodsuz<br>girilemeyecek

HES kodsuz
girilemeyecek

​Korona vakalarının arttığı ilde dikkat çeken tedbir.
Tarla yerine<br>asfalt yolu sürdü

Tarla yerine
asfalt yolu sürdü

​Unutkan çiftçi traktördeki pulluğu açık bırakınca..
Sömürgecilik dönemi bitti

Sömürgecilik dönemi bitti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı.
Türk ordusu<br>küresel aktör

Türk ordusu
küresel aktör

​Osmanlı'dan sonra ilk kez etki alanı bu kadar genişledi.
Akdeniz'in çıbanbaşı Macron

Akdeniz'in çıbanbaşı Macron

​Kendisine engel olarak gördüğü Türkiye karşısında farklı ülkeleri kullanıyor.
Göreve devam

Göreve devam

​Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak.
Oynanan<br>oyunların farkındayız

Oynanan
oyunların farkındayız

Oktay'dan ABD'ye silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik sert tepki.
Baro terörün arka<br>bahçesi olmamalı

Baro terörün arka
bahçesi olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DHKP-C'li avukat Ebru Timtik hakkında açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.