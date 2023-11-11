Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak için Bursa’ya geldi. İlk olarak Gürsu ilçesinde bulunan Ankara-Bursa hızlı tren hattı şantiyesinde incelemelerde bulunan Uraloğlu, daha sonra Demirtaş OSB kavşağı açılış törenine katıldı. TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile AK Parti Bursa milletvekillerinin katıldığı programda konuşan Bakan Uraloğlu, çalışmalarını Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde sürdürdüklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu rehber edinerek, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları, ülkemizin dört bir köşesinde atmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 100 kilometrenin üstüne taşıdık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Köprülerimizin uzunluğunu 311 kilometreden 763 kilometreye, tünellerimizin uzunluğunu ise 50 kilometreden 724 kilometreye yükselttik. Hayata geçirdiğimiz her yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırdık, yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile olduk” ifadelerini kullandı.

‘BURSA’NIN ALTYAPISINA 111 MİLYAR 622 MİLYON LİRA HARCADIK’

Konuşmasında Bursa özelinde yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“2002 yılından bu yana Bursa’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 111 milyar 622 milyon lira harcadık. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 603 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 781 kilometreye çıkardık. Bugün itibari ile de 12 milyar 537 milyon proje bedeliyle 19 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. Bursa - Orhaneli- Harmancık Yolu, Bursa - Keleş - Tavşanlı Yolu, Orhangazi - İznik ve İznik Çevre Yolu, Kayapa Yolu, Mudanya - Kurşunlu - Gemlik Yolu’nda yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Yenişehir - Bilecik Yolu’nu ise yıl sonu bitiriyoruz inşallah. Ayrıca Bursa ikinci çevre otoyolu proje çalışmalarına da devam ettiğimizi buradan bildirmek isterim. Bu projelerin önemlilerinden birini, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin yoğun araç sirkülasyonu ile bölgedeki yerel trafiğin otoyola katılımını sağlayacak Demirtaş OSB Kavşağı’nı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

‘YILLIK TOPLAM 150 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ’

Açılışını gerçekleştirdikleri Demirtaş OSB Kavşağı ile yıllık 150 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkat çeken Uraloğlu, “Bursa Çevre Otoyolu üzerinde yer alan Demirtaş OSB Kavşağı, Bursa Bağlantı kavşağına 3 kilometre, Samanlı kavşağına ise 6 kilometre mesafededir. Bölgenin güneyinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, kuzeyinde Doğalgaz Çevrim Santrali bulunuyor. Organize sanayi bölgesinin kuzeyinde ve otoyol ana gövdesi üzerinde bulunan mevcut üst geçit köprüsünü ilave kollar ile farklı seviyeli kavşağa dönüştürdük. Projemizle organize sanayi ve yerleşim bölgesinden otoyola doğrudan erişim imkanı sağlayarak, imar yollarında yaşanan yoğunluğu rahatlattık. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilen ürünlerin daha hızlı, güvenli ve kısa sürede ulaştırılmasını sağladık, zaman kayıplarının önüne geçtik. Böylece kavşağımız sayesinde zamandan 137 milyon TL, akaryakıttan 13 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 150 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 2 bin 550 ton azaltacağız” diye konuştu.

‘BU YIL SONUNDA 10 TÜNELİN KAZI ÇALIŞMALARI BİTECEK’

Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı projesinde gelinen durumla ilgili bilgi veren ve inşaattaki ilerlemenin yüzde 80 seviyesine ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Buraya gelmeden önce Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı şantiyemizde incelemelerde bulunduk ve projede gelinen son aşamaya dair çalışma arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattımızı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. 56 kilometre uzunluğundaki Bursa – Yenişehir kesimi, 95 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa ve 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli kesimleri olmak üzere toplam 201 kilometrelik hatta altyapı ve üst yapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz.

Proje kapsamında; 7 istasyon, 21 kilometre uzunluğunda 18 adet tünel, 3,9 kilometre 28 adet demir yolu köprüsü, 3,7 kilometre 4 adet viyadük ve 66 adet alt geçit inşa edeceğiz. Projemiz tamamlandığında hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacak. Bu yıl sonu itibarıyla Osmaneli-Yenişehir kesimindeki toplam 14 bin metre uzunluğundaki 10 tünelin daha kazı çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. Viyadük, menfez, köprü, altgeçit ve üst geçitler gibi sanat yapılarının yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Bu işlerimizin de ilerleme seviyesi yüzde 80’e ulaştı.”

’26 YILDA 871 MİLYON DOLAR KAZANÇ ELDE EDİLECEK’

Bursa'daki Emek-Hızlı Tren Gar-Bursa Şehir Hastanesi metro hattı inşaatında gelinen noktayla ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu,

“Projemiz sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını katederek YHT Gar ve nihayetinde Şehir Hastanesi'ne ulaşacak. Saatte 88 kilometre tasarım hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecektir. Hattımız tamamlanınca, Bursa’nın raylı sistem hat uzunluğu 39 kilometreden 44 kilometreye, istasyon sayısı ise 39’dan 43’e yükselecektir. Hattın en önemli iki durağı hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Yapımına devam ettiğimiz Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ile metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa’nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Yine projemiz kapsamına temelini bu yıl başında attığımız depo sahası ve 2 yeni istasyon ile Görükle uzatmasını da dahil ettik. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım-tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecektir. Üniversite-Görükle Hafif Raylı Sistemler Hattı da tamamlanınca, Bursa’nın raylı sistem uzunluğu 44 kilometreden 47,5 kilometreye yükselecek, istasyon sayısı da 43’ten 45’e çıkacaktır. Projenin şu anda genel ilerleme durumu yaklaşık yüzde 38’dir. Kaba inşaat olarak ilk bin 900 metre arası hat yapısı ve Mudanya İstasyonu betonarme imalatlarını tamamladık. Yine ilk bin 250 metrede hat üst yapısı ve katener imalatları için çalışmalara devam ediyoruz. 2024 yılı sonunda tamamlanmasını hedeflediğimiz hattımız faaliyete geçtiğinde 2024-2050 yılları arasındaki 26 yıllık projeksiyonda, zaman ve akaryakıttan, önlenecek kazalardan, kara yolu bakım ve işletmesi gibi kalemlerden tasarrufla toplam ekonomik kazancı 871 milyon dolar olacaktır “ dedi.















