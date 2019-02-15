Bütçe 5.1 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerine ilişkin sonuçları paylaştı.
5,1 MİLYAR TL FAZLA VERDİ
Bakan Albayrak'ın paylaştığı tabloya göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak'ta 5,1 milyar TL fazla verirken, faiz dışı fazla ise 12.4 milyar TL olarak gerçekleşti.
GÜÇLÜ DURUŞU ORTAYA KOYDU
Bakan Albayrak açıklanan rakamlara ilişkin ''Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.