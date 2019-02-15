Ekonomi Bütçe 51 milyar TL fazla verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bütçe 5.1 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un ilk bütçe gerçekleşme sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Albayrak'ın paylaştığı tabloya göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak'ta 5,1 milyar TL fazla verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019 Ocak ayı bütçe gerçekleşme sonuçları belli oldu.
2019 Ocak ayı bütçe gerçekleşme sonuçları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçe gerçekleşmelerine ilişkin sonuçları paylaştı.

5,1 MİLYAR TL FAZLA VERDİ

Bakan Albayrak'ın paylaştığı tabloya göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak'ta 5,1 milyar TL fazla verirken, faiz dışı fazla ise 12.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Bakan Albayrak'ın sosyal medyada paylaştığı tablo.

GÜÇLÜ DURUŞU ORTAYA KOYDU

Bakan Albayrak açıklanan rakamlara ilişkin ''Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

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