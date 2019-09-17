Bütçe gelirleri yüzde 34 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl ağustosta bütçede yaklaşık 2,5 milyar lira faiz dışı fazla verilirken, bu yılın aynı ayında 11,4 milyar liralık faiz dışı fazla oluştu. Merkezi yönetim bütçesinden ocak-ağustos döneminde 658 milyar 812 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 590 milyar 706 milyon liraya ulaştı. Merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 960 milyar 976 milyon liralık ödenekten geçen ay 93 milyar 712 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 76 milyar 94 milyon lira olmuştu.

PERSONEL GİDERLERİNE 20 MİLYAR TL HARCAMA

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 9,8'i kullanılarak 82 milyar 847 milyon lira harcandı. Ağustosta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artarak 20 milyar 88 milyon lira olarak gerçekleşti. Personel giderleri için bütçede öngörülen 247 milyar 303 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanıldı. Personel giderleri, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 167 milyar 351 milyon lira oldu.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 artarak 3 milyar 475 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 43 milyar 375 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i harcandı. Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 67 milyar 551 milyon liralık ödeneğin yüzde 8,7'si geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda mal ve hizmet alımı gideri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,5 artışla 5 milyar 867 milyon lira olarak gerçekleşti.

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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMA 27 MİLYAR TRANSFER EDİLDİ

Cari transferler geçen ay Ağustos 2018'e göre yüzde 27,6 artarak 44 milyar 324 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 391 milyar 337 milyon lira ödeneğin yüzde 11,3'ü harcandı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 27 milyar 966 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 376 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 447 milyon lira, mahalli idare payları 6 milyar 715 milyon lira olarak gerçekleşti. Ağustosta 6 milyar 804 milyon lira sermaye gideri oluşurken, 1 milyar 72 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 216 milyon lira oldu. Faiz giderleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 artarak 10 milyar 866 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK VERGİ BANKALARDAN

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-ağustos döneminde 68 milyar 106 milyon lira açık verdi. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 536 milyar 498 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,8 artarak 658 milyar 812 milyon liraya yükseldi. Vergi türleri itibarıyla ocak-ağustos dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 31,6, gelir vergisi yüzde 17,9 ilk iki sırada yer aldı.

AĞUSTOS GELİRİ 94,3 MİLYAR LİRA

Geçen yılın ağustos ayında 70 milyar 293 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 34,1 artarak 94 milyar 288 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 9,3 artışla 66 milyar 620 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 231,9 artarak 25 milyar 783 milyon lira oldu. REKLAM

