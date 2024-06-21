Bütçe mayısta 219 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre; mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı. Buna göre; mayıs ayında 219 milyar 409 milyon lira fazla verdi.

5 AYLIK AÇIK 471 MİLYAR TL

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri ise aynı dönemde yüzde 97,9 artarak 3 trilyon 712 milyar 50 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 219 milyar 409 milyon lira fazla verdi. Ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon lira açık oluştu.

300 MİLYAR LİRA FAİZ DIŞI FAZLA

Merkezi yönetim bütçesinden ocak-mayıs döneminde 3 trilyon 712 milyar 50 milyon lira harcama yapılırken bütçe gelirleri 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya ulaştı. Böylece; merkezi yönetim bütçesinde Ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon lira açık oluştu. Faiz dışı fazla, geçen yıl mayısta 221 milyar 620 milyon lira iken bu yılın aynı ayında 330 milyar 52 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,6 artarak 677 milyar 84 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023'ün aynı ayında yüzde 6,6 iken geçen ay yüzde 6,9 olarak hesaplandı.

GELİR VERGİSİ TAHSİLATI %135 ARTTI

Mayıs ayında kurumlar vergisi yüzde 58 artışla 403,9 milyar TL olarak kaydedildi. Gelir Vergisi ise yüzde 135 artışla 113,4 milyar TL'ye çıktı. ÖTV ve ithalde alınan Katma Değer Vergisi de gelir vergisinden iyi performans göstererek Mayıs vergi gelirlerini destekledi. Vergi türleri itibarıyla ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 125,9, Kurumlar Vergisi yüzde 61, dahilde alınan Katma Değer Vergisi yüzde 176,4, Özel Tüketim Vergisi yüzde 97,8, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 206,1, ithalde alınan Katma Değer Vergisi yüzde 82,2, Damga Vergisi yüzde 85, harçlar yüzde 65,5 ve diğer vergi gelirleri yüzde 78,4 arttı.







