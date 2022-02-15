Ekonomi Bütçe ocak ayında 30 milyar lira fazla verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bütçe ocak ayında 30 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçen ocak ayında bütçe 30 milyar lira fazla verirken faiz dışı fazla ise 44,3 milyar lira oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bütçe ocak ayında 30 milyar lira fazla verdi
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 146 milyar TL, bütçe gelirleri 176 milyar TL, faiz dışı bütçe giderleri 131,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak ayında 24 milyar 154 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ocak ayında 30 milyar 44 milyon TL fazla vermiştir.

2021 yılı Ocak ayında 2 milyar 211 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Ocak ayında 44 milyar 276 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 145 milyar 958 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 14 milyar 231 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 131 milyar 727 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten Ocak ayında 145 milyar 958 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 113 milyar 763 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,5 iken 2022 yılında yüzde 8,3 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,5 oranında artarak 131 milyar 727 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,9 iken 2022 yılında yüzde 8,7 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 176 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 147 milyar 418 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 26 milyar 74 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 89 milyar 609 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 96,4 oranında artarak 176 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 8,1 iken 2022 yılında yüzde 12 olmuştur.

2022 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 oranında artarak 147 milyar 418 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,6 iken 2022 yılında yüzde 11,7 olmuştur."

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