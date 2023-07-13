Bütçede faiz yükü azaldı

2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ek bütçede faize ayrılan giderin düştüğünü söyledi. Komisyonda konuşan Yılmaz, 80 milyar TL faizin ek bütçenin yüzde 7'si civarında olduğunu, bu rakamın ilk bütçede yüzde 13 seviyesinde olduğunu dile getirdi. Faiz harcamalarının bütçe harcamalarına oranla azaldığını da vurgulayan Yılmaz, "İlk başlangıç bütçesine göre aslında oransal olarak faizlerde bir düşüş söz konusu" dedi. Yılmaz, 2002'de faiz giderlerinin bütçenin geneline oranının yüzde 42 olduğunu anımsattı.

YENİ VERGİ YOK

Eleştirilere de cevap veren Yılmaz, ek bütçeyi getirirken, yeni vergi varsayımı öngörmediklerinin altını çizdi. Cevdet Yılmaz, proje bazlı, doğrudan sermaye yatırımlarına ağırlık verileceğini belirterek, Körfez ülkelerine gerçekleştirilen ziyaretlerin nedenini açıkladı. Yılmaz, "Ülkede kalıcı üretime, istihdama, ihracata güç verecek projeleri elbette arzu ediyoruz ve bu yönde de gayret ediyoruz. Son dönemlerde yaptığımız ziyaretlerin özü budur" değerlendirmesini yaptı.

RESESYONA DÜŞMEMELİYİZ

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin son 3-4 yılda büyüme ve istihdamda dünya ile kıyaslandığında, güçlü bir performans ortaya koyduğunu belirtti.

Enflasyonun kademeli bir şekilde düşürülmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Enflasyonla mücadele ederken bir taraftan da resesyona düşmememiz gerekiyor, diğer yandan sosyal dengeleri gözetmemiz gerekiyor" diye konuştu. Yılmaz, enflasyonun kademeli bir şekilde düşürülmesi gerektiği için para politikasında da sıkı bir yaklaşıma doğru bir değişime gittiklerini söyledi.

Deprem bölgesi için 112 milyar TL bağış

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra başlatılan Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na da değinen Yılmaz, "85 milyar lira civarında nakit yatırılmış durumda. Bir taraftan da başka kampanyalardan gelen yaklaşık 27 milyar lira var. Şu ana kadar 112,2 milyar lira bağış yapılmış. Toplanan miktarın 38,2 milyar lirası harcandı. Kampanya hesabında 74 milyar lira var" bilgisini paylaştı. Cevdet Yılmaz, ayrıca Varlık Fonu’nun denetimi kapsamdaki bütün şirketlerin KİT Komisyonu ve Sayıştay tarafından denetlendiğini de kaydetti.











