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Ekonomi Bütçeye Kovid damgası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bütçeye Kovid damgası

Dünyada etkisini sürdüren Kovid-19’la mücadelesinde başarılı bir sınav veren Türkiye, 2021 bütçesinde de pandemiye karşı adımlar için eğitimden sağlığa yatırımlar için kaynak ayırdı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Önümüzdeki yıl araştırma başta olmak üzere, geliştirme ve yenilik için destek rakamlarında da ciddi artışa gidildi. TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge destek programı kapsamında 6 milyar 842 milyon lira bu programlar için kullanılacak.
Önümüzdeki yıl araştırma başta olmak üzere, geliştirme ve yenilik için destek rakamlarında da ciddi artışa gidildi. TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge destek programı kapsamında 6 milyar 842 milyon lira bu programlar için kullanılacak.

TBMM’ye sunulan 2021 yılı bütçe teklifinde, pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçen Türkiye, eğitime gelecek yıl aslan payını tahsis etti. Eğitime ayrılan kaynakta Milli Eğitim Bakanlığının yatırım ödeneğinde artışa gidildi. 2020 yılında yatırım ödeneği 5,8 milyar lira iken, bu rakam yüzde 94 artışla 11,3 milyar liraya çıkarıldı. EBA’nın alt yapısının daha da geliştirilmesi başta olmak üzere pandemi sürecinde okulların fiziki şartlarında iyileştirmelere gidilmesi bekleniyor

SAĞLIK HIZ KESMEDEN DEVAM

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık yatırımları da öne çıktı. Sağlık sektörü yatırımları 11,6 milyar liradan, önümüzdeki yıl 20,1 milyar liraya yükseldi. Sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemeler hayata geçirilecek. Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliği artırılacak. Yeni hastanelerin açılması, yerli aşı süreçlerinin hızlanması, sağlık turizminin daha da ileriye götürülmesi yatırımlar arasında yer alıyor.

ÖZEL SEKTÖR UNUTULMADI

Pandemi sürecinde özel sektör desteklenirken, önümüzdeki yıl bu destek yine devam edecek. Buna göre, özel sektörün üretken yatırımlarının ve istihdamın desteklenmesi stratejisi kapsamında sosyal güvenlik işveren prim destekleri 27,7 milyar lira, tarımsal kredi faiz destekler için 5,5 milyar lira, hazine destekli kefaletler için 5,5 milyar lira, ihracat destekleri için 4,1 milyar lira, esnafların finansmana erişimi için 3,8 milyar lira kaynak ayrıldı.

TARIM SUBVANSİYONLARI STRATEJİK ÖNEMDE

  • Tarım alanına da ciddi bir bütçe ayrılırken, 2021 yılında 42,4 milyar lira tarım sektörüne yatırım, 12,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 8,3 milyar lira kaynak ayrıldı. Tarım alanlarının sulama yatırımlarında da ciddi bir artış gözlendi. 6,3 milyar lira olan bütçe önümüzdeki yıl 15,1 milyar liraya çıkarıldı. Tarımda üretim ve verimlilik artışını, yeni nesil girişimciler, teknolojiler, girdi bazlı destekleme ve sözleşmeli tarımla sağlanacak.

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