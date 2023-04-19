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Ekonomi

Büyük müjdeyi gaz pompalıyoruz mesajıyla verdik

TPAO tarafından hazırlanan Karadeniz Gazının Keşif Öyküsü belgeselinde Sakarya gaz sahasındaki ilk ilk gazı bulan ekibin heyecanı ve sevinç anları anlatılıyor. 13 Ağustos 2020de saat 22.00'de ilk defa gazı gören ekip müjdeyi vermek için TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e fotoğrafı çekip 'Gaz pompalıyoruz' mesajı ile iletti. 2016 yılında başlatılan Milli Enerji hamlesinin en büyük meyvesi olan Karadeniz doğal gazı karaya ulaştı.

Merve Safa Akıntürk
12:44 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Karadeniz gazını bulan ekip o anları anlattı.

Karadeniz gazını bulan ekip o anları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Denizlerde ve karada daha çok arama yapıp neticeye ulaşarak enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Biz de arayacağız ve bulacağız" ifadeleriyle ateşlediği kıvılcım ateşinin ilk meyvesi olan Karadeniz doğal gazı yarın törenle sisteme verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla, Türkiye'ye çifte bayram yaşatacak keşfin ateşi, tüm dünyaya duyurulacak.

TARİHİ KEŞFİN KAHRAMANLARI


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 'Karadeniz Gazının Keşif Öyküsü'nün belgeselini yayınlamaya başladı. Sakarya gaz sahasındaki ilk ilk gazı bulan ekibin heyecanı ve sevinç anlarının anlatıldığı belgesel; Keşif, Kıvılcım ve Ateş isimli üç bölümden oluşuyor. Belgeselde Karadeniz gazı için ilk adımın atıldığı andan bugüne yürütülen tüm çalışmalar sahadaki ve masadaki personelin anlatımlarıyla aktarılıyor. 13 Ağustos 2020'de saat 22.00'de ilk defa gazı gören ekip müjdeyi TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'e fotoğrafı çekip 'gaz pompalıyoruz' mesajı ile iletti.

Karadeniz gazının kahramanları tarihi keşfin arka planını anlattı:

BULAMAZLAR DİYENLERİ MAHCUP ETTİK


TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: "Bulamazlar, yakamazlar dediler. Hepsini mahcup ettik. Dostlarımızı sevindirmeye düşmanlarımızı yere indirmeye gayret edeceğiz. Bugünün ve bu anın sevincini yaşadık. Artık yarınki görevlere hazırlanıyoruz. Yarınki görevlerimiz çok büyük. 5-10 yıl sonra Türkiye'nin enerji sektörü için yeni bir açılım var."

Melih Han Bilgin.

STRATEJİK BİR KARARDI


Arama Daire Başkan Yardımcısı Rıza Özgür Temel: "Gemilerin alınması ile birlikte gerek Karadeniz'de gerekse Akdeniz'de yürütmüş olduğumuz arama fazlı çalışmaları yönlendirme imkânı bulabildik. Teknik veriler ışığında Sakarya gaz sahasına yöneldik. Fatih'in Karadeniz'e çıkma sürecinde verilen karar çok stratejik bir karardı."


GEMİLERİ KARADENİZ'E GEÇİRMEK ZOR OLDU


Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki: "Dünyada bizim bu gemilerin altından geçemediği 5-6 tane köprü var. 3 tanesi Türkiye'de. Dolayısıyla gemileri en başta Karadeniz'e geçirmek bir hayli zor oldu bizim açımızdan. Fatih en üst düzeyde bir tören ve uğurlamayla Karadeniz'e geçti. Bunca emek bunca çaba ve sonuçta arkamızda görülen alev. Yüzlerce kişi yüzlerce disiplin bu ateşi görmek için çalıştılar. Gaz bu ülkeye bayram hediyesi olarak gelecek."


İLK TESTİMİZDE İNANAMADIK


Kıdemli Rezervuar Mühendisi Dr. Köksal Çığ: "13 Ağustos 2020'de Tuna 1 kuyusu kazılmıştı, açık kuyu loğları yapılmıştı. Daha sonra dizayn ettiğimiz formasyon testi aleti kuyuya indirildi, ilk testimizi yapmaya başladık. İlk testimiz ile beraber inanmama gibi bir durum oldu. Gazı gördük diye TPAO'ya duyurdum."

Köksal Çığ.

NASIL SEVİNECEĞİMİZİ BİLEMEDİK


Türkiye Petrolleri OTC Genel Müdür Yardımcısı Tolga Demir: "Saat 2 civarıydı. Kuleyle direkt bağlantıdaydık. Gazın gelişiyle birlikte bütün oda alkışlamaya başladı. Telefonun karşı tarafındaki kule de alkışlamaya başladı. Bence projedeki en duygulu anlardan biri o andı. Kulaklarımda hala o alkış sesi var. İnsan nasıl sevineceğini de bilmiyor çünkü hiç olmamış bir şey."


İLK KELİME: GAZ POMPALIYORUZ


Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Doç. Dr. Coşan Ayan: "13 Ağustos 2020 saat 22.00. Bilgisayar başındayım heyecanla ekrana bakıyorum. Aşağı indirdiğimiz cihazlardan ilk defa gazı gördüm. Bir süre gazı gördükten ve emin olduktan sonra Genel Müdüre fotoğrafı çekip yolladım. Tek yazdığım şey 'gaz pompalıyoruz', eller yukarıda, mutluyuz, heyecanlıyız."

Coşan Ayan.

KANUNİ BÜYÜK İS BAŞARACAK


Sondaj Operasyonları Yöneticisi Paul Ashley: "Proje ile ilgili şimdiye kadarki en heyecan verici an Filyos Limanı'na gidip, orada Kanuni'yi Türk bayrağının renkleriyle görmek oldu. İnsanda ne kadar harikulade bir gemi olduğu hissini uyandırıyor. Bu yüzden Kanuni'nin büyük işler başarmasını bekliyoruz."


ANKARA İIIAPBSK


Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gaz 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaştı. İlk test için yanma işlemleri dün itibariyle başladı.

#Karadeniz Gazı
#TPAO
#Recep Tayyip Erdoğan
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