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Ekonomi Büyük yatırımla bin 400 kişiye istihdam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyük yatırımla bin 400 kişiye istihdam

Kalyon Holding tarafından 1.4 milyar dolar yatırımıla montajı bitme aşamasına gelen Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında sona yaklaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bin 400 kişiye istihdam sağlayacak işletmede; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz teknik incelemelerde bulundu. Bir ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip.

YERLİ VE MİLLİ ENERJİ

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tesiste teknik incelemede bulunarak “Büyük bir teknoloji merkezini inceleme fırsatı bulduk. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’daki tek entegre güneş paneli fabrikasındayız. Bu tesis, 4 farklı üretimi bir araya getiren tek entegre tesis” dedi. Bakan Dönmez, tesiste AR-GE merkezinin kurulacağını, yaklaşık 100 mühendis ve araştırmacının görev alacağını belirterek; “Kendi kaynaklarımızı kendi yerli teknolojimiz ile elektriğe dönüştürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da, fabrikanın Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası açısından da büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milli ve yerli enerji politikası hayata geçirildi. Yüzde 70’in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1000 MW’lık Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin panelleri ise bu fabrikada üretilecek” diye konuştu.

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