Büyüme yüzde 5'i bulur

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da düzenlenen "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, yılın son çeyreğine ilişkin büyüme tahminini dillendirdi. Albayrak, Türkiye'nin doğal büyüme rakamı olan yüzde 5 seviyelerine doğru gittiğini söyledi.

Murat Zorluoğlu - İsmail Ustaoğlu - Berat Albayrak - Suat Hacısalihoğlu

SON ÇEYREKTE EKONOMİK ATAK

Türkiye'nin zor bir dönemi geride bıraktığını belirten Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyümede hedeflediğimizden de öte performansla inşallah 2019'u geride bırakıyoruz. Gerek kurdaki oynaklık gerek enflasyon ve faiz oranlarındaki artışa bağlı olarak büyüme ve istihdam tarafında arzu ettiğimiz seviyeler noktasında önemli adımlar attık. Özellikle bu yılın üçüncü çeyreğinde hissedilen toparlanmanın ve dengelenmenin rakamları üçüncü çeyrek büyümesi, pozitife geçtiğimiz yakın dönemde inşallah açıklanacak. Dördüncü çeyreğe ilişkin projeksiyonlarımız, ekim kasım rakamları geliyor yani dördüncü çeyrek nasıl gelecek diye baktığımızda aralık ayı da ekim, kasım aylarındaki gibi rakamlar, kapasite, vergi gelirleri, tüketim rakamları bu ivmeyle devam ederse son çeyrekte yüzde 4-5 seviyesinde bir büyümeyi, Türkiye'nin tekrardan doğal büyüme rakamı dediğimiz asgari yüzde 5, doğal büyüme noktasında inşallah bunu göreceğimizi gösteriyor."

EKONOMİK AKTİVİTE CANLANDI

Bakan Albayrak, atılan bütün adımların sonucunda Türkiye'nin, üretim ve ihracata dayalı büyüme patikasına girmekte olduğunu, ekonomik aktivitenin canlandığını ve hızlandığını gördüklerini söyledi. Albayrak, "Geçen sene ekim ayında 75,2 seviyesinde ilkleri gören Ekonomik Güven Endeksi bugün açıklandı. 13,3 puanlık artışla 91,3 seviyesine ulaştı. Yine kasım ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde 5,2 reel kesim endeksi 1,6 hizmet sektörü 0,7... tüm bu alanlarda da artış gösterdiğini takip ediyoruz. Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor" diye konuştu.

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İmalat sanayii kapasite kullanım oranının son 12 ayın zirvesi olarak 77,2 seviyesine ulaştığını aktaran Albayrak, "Güven ortamının yeniden tesisiyle otomobil satışlarında ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 138, beyaz eşyada yüzde 26, ipotekli konut satışları ki inşaat sektörü özelindeki yavaşlamayı geçtiğimiz yıl çok net görmüştük, yine geçtiğimiz yıl ekim ayına göre yüzde 525'lik artış görüldü" dedi.

CARİ FAZLADA CUMHURİYET REKORU

Ekonomide 2019 yılının önemine işaret eden Albayrak, şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019'u hatırlayacağız. Özellikle eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, Cumhuriyet tarihi rekoru olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu literatüre girecek nitelikte çok önemli bir performans olarak inşallah tarihe geçecek." Albayrak, bu başarıyı gören birçok uluslararası kurum, fon ve yatırım bankasının, Türkiye ekonomisine ilişkin görüş ve beklentilerini pozitif yönde revize etmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin 2020 büyüme tahmini için biz yüzde 5 dediğimiz, açıkladığımızda 0, 1, 2 diyorlardı onlardan bir tanesi yeniden güncelleme yaptı 2,2'den yüzde 4'e çıkardı"diye konuştu.

İSTİHDAM DA DESTEKLİYOR

Fotoğraf: Arşiv

Albayrak, son TOBB verilerine göre 2019 Ekim ayında kurulan şirket sayısında eylüle göre yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 artış olduğunu belirterek, "İstihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var, ekim ayı pozitif devam ediyor, kasım, aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. İşte tüm bu göstergeler, Türkiye'nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.



