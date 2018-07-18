Ekonomi Büyümenin reçetesi üretim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyümenin reçetesi üretim

Astor Transformatör Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, betona yapılan yatırımların yavaşlatılıp ülke ekonomisini geliştirmek için sanayi üretimine odaklanmamız gerektiğini belirtti. Geçgel, “Betonun geri dönüşü yok, sanayinin geri dönüşü var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çöpten enerji kazanç kapısı oldu
Çöpten enerji kazanç kapısı oldu

BURAK KARACA

Sanayinin ülkemiz için önemine değinen Astor Transformatör Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, bu alandaki yatırımların hız kazanması gerektiğini vurguladı. Ülke olarak geleceğe yönelik adımlar atmak için sanayiye mecbur olduğumuzun altını çizen Geçgel, sanayi alanındaki çalışmalara yoğunlaşılması gerekliliğine vurgu yaptı. Feridun Geçgel, “Betonun geri dönüşü yok fakat sanayi de öyle değil geri dönüş var” dedi. Astor Transformatör adıyla sektörlerinde önemli markalar arasında yer aldıklarını söyleyen Geçgel, “Trafo merkezlerinin yanı sıra, orta gerilim şalt cihazları ve transformatörlerinde üretimini gerçekleştiren Astor Transformatör ülkemizin en büyük 367’nci sanayi kuruluşu konumunda bulunuyor” dedi.

HEDEF % 70 İHRACAT

Yaklaşık olarak 61 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve ihracatı artırmak için sürekli çabaladıklarını ifade eden Feridun Geçgel, “Günümüz şartlarında ihracatı artırmazsanız ayakta kalma şansınız bulunmuyor. Biz kendimize yüzde 70 ihracat gibi bir hedef koyduk” açıklamalarında bulundu. 2017 senesinde 500 milyon lira ciro kaydettiklerini söyleyen Geçgel, “Hedefimiz 700 milyon lira. İhracatta da 100 milyon doları hedefliyoruz. 100 milyon dolar da yüzde 50 ihracat demek aslına bakarsanız zor bir iş değil” şeklinde konuştu Yeni bir yatırımla fabrikalarını büyüttüklerini söyleyen Geçgel, Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük fabrikasını yaptıklarını ve açılışını kurban bayramı sonrasında gerçekleştireceklerini belirtti.

Feridun Geçgel

ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİ

Uzakdoğu ve Amerika pazarlarında şirket olarak varlıklarını artırmaları gerektiğini söyleyen Geçgel, “Uzakdoğu’da belli noktalara geldik ve 3-4 sene içerisinde etkin rol oynayacağımızı düşünüyorum. Ürünlerinizin bu pazarlarda kendini göstermesi gerekiyor. Bu iş bu şekilde başarılır. Tanınmadığımız pazarlarda ürünü satıp para kazanmaktan çok müşteri kazanmaya odaklanıyoruz” diye konuştu.

  • Ortak gayemiz Türkiye
  • Kendi sektörlerinin genişlemesi için çabaladıklarını belirten Feridun Geçgel, artık dünyada büyük müteahhitlerle çalışmaya başladıklarını vurguladı. Ülkemiz adına çalışmaya ve büyümeye devam edeceklerini ifade eden Geçgel sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke olarak 15 Temmuz’u yaşadık. Biz bu süreçte de ülkemize yatırım yapmaya devam ettik. Faizlerin yükselmesiyle birlikte çeşitli sıkıntılar baş gösterdi. Bu süreçlerin aşılacağına inanıyorum. Yeni bir kabine kuruldu. Ülkemizin daha iyiye gideceği ve doğru çalışmaların yürütüleceği konusunda inançlıyım. Destek vermek gerekiyor. Ülkemizin gelişimini sürdürmesi için bu şekilde rasyonel adımlar atmamız gerekiyor. Özel sektörden önemli kişilerin de kabinede görev almasıyla alanlarındaki sorunları bildikleri için doğru çalışmaları yürüteceklerini düşünüyorum.”

ÇÖPTEN ENERJİ KAZANÇ KAPISI

Enerjinin ülkemiz adına en büyük ithalat kalemleri arasında yer aldığına dikkati çeken Geçgel, “Ülke olarak çöp ayrıştırma bilincin sahip olmamız gerekiyor. Biz de Manisa, Mersin ve Aydın’da bu konuda çalışmaları yürütüyoruz. Üzerinde durulması gereken bir alan çünkü yük olan bir şeyi kâr getirebilecek bir kazanç kapısı haline getiriyorsunuz” dedi. Bunun yanında akıllı şehirlere yönelik çalışmalar içinde olduklarını da kaydeden Geçgel, kendilerinin şu anda trafolardaki titreşimi ve aşınma ranını belli bir sistem üzerinde takip edebildiklerini belirtti.

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