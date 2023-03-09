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Ekonomi

'Çadırlara elektrik faturası' iddialarına yalanlama: Herhangi bir faturalandırma söz konusu değil

Deprem bölgesindeki çadırlara elektrik sayacı takılıp faturalandırma yapıldığı yönündeki haberlere enerji dağıtım şirketlerinin çatı kuruluşu ELDER'den yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, çadır ve konteynerlere takılan sayaçlardan ölçülen elektrik tüketiminin tamamen elektrik şebekesinin takibi ve işletilmesi amacına yönelik olduğu ve depremzedelere yönelik herhangi bir faturalandırma yapılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

15:48 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bazı gazete ve internet sitelerinde “Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kaldığı çadıra 'elektrik sayacı' takıldığı ve sayaç takılmayan çadırlara elektrik yok iddiası” başlığı ile yer alan haberlere yönelik 21 dağıtım şirketinin çatı kuruluşu Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nden (ELDER) açıklama geldi.


ELDER'den yapılan açıklama şöyle;

6 Şubat tarihine meydana gelen depremler sonrasında elektrik dağıtım şirketlerimiz hem sahada hem de arama kurtarma çalışmalarında afetzedelerimizin yanında yer alarak, ağır hasar alan bölgenin yeniden ayağa kalkması için yoğun çalışma göstermiştir. Bu sırada her an ulaşılır olmak, olası sorunlara anında müdahale edebilmek için elektrik dağıtım şirketlerimiz AFAD kriz merkezlerinde 24 saat yönetici bulundurmaktadır.

Kriz merkezlerinin almış olduğu kararlar doğrultusunda depremzedeler için AFAD, kamu kurum ve kuruluşlar, STK ve vatandaşlarımız tarafından kurulan çadır kent ve konteyner kent gibi geçici barınma alanları için elektrik enerjisi talepleri dağıtım şirketleri tarafından karşılanarak elektrik verilmektedir.


'Faturalandırma söz konusu değil'

Bu noktada önemle belirtmek isteriz ki, haberlere konu edilen çadır ve konteynerlere takılan sayaçlardan ölçülen elektrik tüketimi tamamen elektrik şebekesinin takibi ve işletilmesi amacına yönelik olup depremzedelere yönelik herhangi bir faturalandırma yapılması hiçbir şekilde söz konusu değildir.




#Çadırlara elektrik sayacı
#Deprem
#Elder
#Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
1 saat önce
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'Çadırlara elektrik faturası' iddialarına yalanlama: Herhangi bir faturalandırma söz konusu değil
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