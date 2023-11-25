Çalışan emekli de 5 bin lira alacak

Emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı aldıklarını hatırlatan Erdoğan, “Meclis onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis’e sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız” dedi.