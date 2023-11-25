Çalışan emekli de 5 bin lira alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler” başlıklı Öğretmenler Günü Programı’nda çalışan emeklilere de ikramiye verileceğini söyledi.
Konuşmasına Öğretmen Günü’nün kutlayarak başlayan Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde 6 yıl önce hain terör örgütü tarafından Batman’da katledilen Aybüke Yalçın’a ithafen hazırlanan filmi ailesiyle gözyaşlarıyla seyrettik. 22 yaşındayken alçakça öğrencilerinden koparılan Aybüke Öğretmenin hayatını sinemaya taşıyan özel filmi özellikle gençlerimizin izlemesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS’TE
Emeklilerin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı aldıklarını hatırlatan Erdoğan, “Meclis onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis’e sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
CUMHURİYET TARİHİNİN ZİRVESİ
Bir toplumu köklerine bağlayan ana damarın eğitim ve öğretim olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu: “21 sene önce ülke yönetme sorumluluğu üstlendiğimizde önceliğe eğitim ve öğretimi koyduk. 2002 yılında toplam eğitim bütçemiz 10,3 milyar lira iken bugün 652 milyar liraya çıkmıştır. 2024 bütçemizde ise tahsis edilen miktar 1 trilyon 620 milyar liradır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız orta öğretimde 28’den 12’ye geriledi. OECD ortalamasına yaklaştık. Okullaşma oranımız Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşmıştır.”