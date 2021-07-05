Çalışanın gözü enflasyonda

Milli savaş uçağında üç kritik adım: Altı bin mühendis gece gündüz çalışacak

Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığının ABD tarafından askıya alındığının açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği beşinci nesil yerli Milli Muharip Uçak için süreç hızlandı. 2023 yılında hangardan çıkarılıp ilk uçuşunu ise 2025'te gerçekleştirmesi beklenen uçak için üç kritik adım birden atıldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Milli Muharip Uçak projesindeki son gelişmeleri gündemine aldı.