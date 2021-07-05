Ekonomi Çalışanın gözü enflasyonda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışanın gözü enflasyonda

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamları, maaşlara yapılacak zam pazarlığında belirleyici olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çalışanın gözü enflasyonda
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İşçi, memur ve emeklinin gözü yılın ilk 6 aylık enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamda enflasyon farkı doğması halinde işçi, memur ve emeklilerin geliri de doğrudan etkilenecek. Böylelikle milyonlarca çalışanın aylıklarına 6 aylık enflasyon oranında zam söz konusu olacak. Diğer taraftan kamudaki 700 binden fazla işçinin ücret artışının belirleneceği zam pazarlığında ise işveren temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi kesiminin taleplerini bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek.

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