Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginden "Toplu sözleşme" açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den "Toplu sözleşme" açıklaması

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız." dedi.

Haber Merkezi AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginden Toplu sözleşme açıklaması
Bakan Bilgin

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN ORTAK TALEPLERİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "(Toplu sözleşme görüşmeleri) Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir notada meseleyi ele alacağız" dedi.

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