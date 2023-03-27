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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücrete ilişkin çıkan haberlere yönelik, "Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır. Yazılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

14:13 . 27/03/2023 الإثنين
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, gündemde yer alan ve asgari ücrete ara zam yapılmayacağına ilişkin yazılan haberlere dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücret hakkında bir açıklamasının olmadığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."



#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Bilgin
#asgari ücret
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