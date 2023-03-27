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Ekonomi

Bayram ikramiyesinden EYT'liler dahil 15,6 milyon emekli yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, "Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır" açıklaması yapıldı.

12:57 . 27/03/2023 Pazartesi
DHA
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olacak.

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emeklilerin her zaman bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığı belirtilerek, "Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte, sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. 2019 yılında 1000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı, 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 Ocak ayında 2 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. 2022 Temmuz itibariyle 3 bin 500 TL'ye, 2023 Ocak itibariyle de 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarı, 2023 Nisan ödeme dönemi itibariyle de yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun" denildi.

"15,6 milyon emeklimiz yararlanacak"

Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin de açıklamada şunlar kaydedildi: 
"2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda biner TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi, 2021 yılında bin 100 TL' ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin TL'ye yükseltiliyor. Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir. 2 bin TL bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödenecektir. Bayram ikramiyesi, emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir."
#Emekli
#Bayram ikramiyesi
#EYT
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