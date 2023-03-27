Bayram ikramiyesinden EYT'liler dahil 15,6 milyon emekli yararlanacak

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emeklilerin her zaman bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığı belirtilerek, "Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte, sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. 2019 yılında 1000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı, 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 Ocak ayında 2 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. 2022 Temmuz itibariyle 3 bin 500 TL'ye, 2023 Ocak itibariyle de 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiştir. 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarı, 2023 Nisan ödeme dönemi itibariyle de yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun" denildi.