Ekonomi Çalkantılı dönemde güvenli bir liman BES salgında da güven veriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalkantılı dönemde güvenli bir liman: BES salgında da güven veriyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisinin yaşandığı zor zamanlardan geçtiğimizi söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES ve katılım sigortacılığının yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra sağlığını ve çocuklarının eğitimini maddi güvence altına almak isteyen vatandaşlar için en güvenli araçlardan biri olduğunu olduğunu hatırlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayhan Sincek
Ayhan Sincek

Koronavirüs pandemisi hiç beklenmedik zamanlarda insanların günlük rutininin sekteye uğrayabileceğini gösterdi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sigortalı olmak hem sizi hem de sevdiklerinizi güvence altına almak anlamına geliyor. Bu salgın da gösterdi ki günlük akışımız, alışkanlıklarımız hiç beklenmedik şekilde bozulabiliyor. Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak BES ve sigorta kapsamında kalarak da hayatta karşılaşacağımız beklenmedik olaylara karşı güvence altına girmeliyiz” şeklinde konuştu. Ayhan Sincek içinde bulunduğumuz olağanüstü günlerle ilgili, “Türkiye’nin güçlü sağlık alt yapısı ve hem hükümetimizin hem de halkımızın sağduyusu ile küresel bu soruna karşı verilen ulusal mücadele güçlü tedbirlerle yürütülüyor. Bu doğrultuda; ilk ve orta okullar ile liselerin geçici süreyle tatil edilerek uzaktan eğitime geçilmesi, havalimanlarında termal kameralar aracılığıyla testlerin yapılması, uçuşların kademeli olarak sınırlandırılması ve sınır kapılarının kapatılması, referans hastanelerin belirlenmesi, Covid-19 için yerli tanı kiti geliştirilmeye başlanması, başka ülkeler üzerinden gelen yabancı ülke vatandaşlarına 14 gün karantina uygulanarak takip altına alınması, şehir giriş çıkışlarının kontrolü gibi etkin önlemler sayesinde virüsle mücadelede etkiniz” dedi.

ÇALKANTILI DÖNEMİN GÜVENLİ LİMANI

Çalkantılı dönemlerin güvenli limanının her zaman için BES fonları olduğunu aktaran Ayhan Sincek, “Koronavirüs salgınına rağmen tasarruflarını BES’te değerlendirenlerin emeklilik fonlarından bir çıkış eğilimi yok. Dünyayla iç içe bir finansal piyasa düzeni dolayısıyla Türkiye’deki finansal enstrümanlarda da bu durumdan negatif yönde etkileniyor. Ancak akıllı tasarruf yapanlar, salgın sonrasında emeklilik fonlarının iyi getiri oluşturabileceğini ön görüyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük finansal krizlerin ertesinde de finansal enstrümanların değerlenerek toparlandığını gözlemlemiştik. Bu tür dalgalanma zamanlarında emeklilik fonlarınızda mevcut pozisyonu korumanızı tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sincek, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemiz koronavirüs salgınıyla karşılaştığında birkaç gün içinde çalışanlarımızı, teknolojik alt yapımız sayesinde evden çalışabilir duruma getirdik. Bu güçlü teknolojik alt yapımız hızlı ve çok yönlü çözüm üretebilmemize imkan veriyor. Müşterilerimiz de, tasarruflarını, fonlarını Katılım Cep mobil ve internet şubemiz aracılığıyla anlık yönetebiliyor. Müşterilerimiz, iç verim getiri hesaplaması ile geçmiş fon bilgilerini analiz ederek getiri oranını görebiliyor, fon seçenekleriyle mevcut durumunu, diğer fon getirilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkanı buluyor. Ayrıca kişisel risk profilini oluşturup fon dağılımını bilgisayarından ya da telefonundan değiştirebiliyor.”

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