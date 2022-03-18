Çanakkale'de tarihi gün: 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olma özelliği taşıyan Çanakkale 1915 Köprüsü ile Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler. Bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin kültürlerin, toplumların göz bebeği olmuş Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut gerdanlığın açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bugün önce Çanakkale Şehitlerimiz'e gittik, Fatiha okuduk, andık. Ne diyor şair;

REKLAM

Sen ki asara gömülsen, taşacaksın.. Heyhat!

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat..

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber

Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber...

Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların gözbebeği olmuş Çanakkale, bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor.

FOTOĞRAF 9 Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.<br><br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.<br><br> Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.<br><br> Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 107 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.<br><br> Çanakkale Savaşları'nın detayları hakkında bilgi veren Yaldız, şunları kaydetti:<br><br>\"Tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eseridir. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri, dün olduğu gibi bugün de asil Türk milleti ve onun bağrından çıkmış aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden ilham alan şanlı ordumuz tarafından bertaraf edilecektir.\"<br><br>Yaldız, Çanakkale'nin sonsuza dek geçilemeyeceğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için şehit düşenleri, hayatını kaybeden gazileri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi. Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de<br>25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak, İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla Türkiye'ye getirildi.<br><br> Tarihi sancak, törende Bakan Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancağı öpüp alnına koyduktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim etti. Akar, sancağı üç kez öpüp alına koyarak teslim aldı. Törende, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk, Kur'an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Çanakkale şehitleri için dua etti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı. Erdoğan, tören alanından ayrılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan Boşnak Kültür Derneğinin \"Bosna Gazileri Çanakkale'de Projesi\" kapsamında Türkiye'ye getirdiği Boşnak gazilerin sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık verdi.<br><br>Tören, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişiyle sona erdi. Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü töreninde, İngiltere'den Türkiye'ye getirilen, 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden askerlerin sancağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

1915 Çanakkale Köprüsü'nü Bedr'in aslanları kadar şanlı, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz.

Orta açıklığın uzunluğu 2023 metreyse Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedefin işaretidir.

1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor.