Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışında konuştu Türkiye bu alanda ilk sıraya yerleşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuştu: Türkiye bu alanda ilk sıraya yerleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti. Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı olacağına işaret ediyor" dedi. Erdoğan, "1915 Çanakkale köprüsünün araç fiyatı 200 lira olarak belirlendi. İlk bir hafta geçiş ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğanın katılımıyla açıldı! Geçiş ücreti ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarihi günde katılımcıları "Coşkunuz coşkumuzdur ve bu ilginiz inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir." sözleriyle selamladı.

Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin ve toplumların göz bebeği olan Çanakkale'nin bugün yepyeni bir geleceğe kucak açtığını belirten Erdoğan, "Çanakkale Boğazı'na taktıkları yakut bir gerdanlık" olarak gördükleri 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını dile getirdi.

Bugün, önce Çanakkale şehitlerine gittiklerini, Fatiha okuduklarını, anmalarını yaptıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Ne diyor şair? 'Sen ki asara gömülsen taşacaksın/ Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat/ Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber/ Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.' Evet, biz de Peygamber yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına, ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir hilal uğruna ya Rab, batan güneşlere, bedrin aslanları kadar şanlı, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya işte bugün bu sözü hem lafzıyla hem ruhuyla hayata geçiriyoruz."

"1915 Çanakkale Köprüsü, her bir teknik özelliğiyle farklı anlamlar taşıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'ye, millete, Çanakkale'ye ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Bu köprümüz de tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada, özellikle Çanakkale'de altıncı köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han, az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı ve o hazırlıkları yapmıştı. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek de bize nasip oldu."

1915 Çanakkale Köprüsü'nün her bir teknik özelliğiyle farklı anlamlar taşıdığını, şimdi de Cumhur İttifakı olarak bunu açmanın kendilerine nasip olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşının en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı; kule yüksekliği 318 metre de Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3, mart ayı, 18, bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti.

Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından birisi olan Gelibolu-Lapseki arası, saatlerce feribot sırası bekledikten sonra bir buçukta saatte geçiliyordu. 1915 Çanakkale Köprüsü ile 6 dakikada geçilecek.

Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı, yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro. Kamu-özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da üçüncü, dünyada 13. sırada yer alıyoruz.

Garantili işletme döneminde de kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir."

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar?

Erdoğan, "Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik" dedi.

Erdoğan, açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin ilk hafta ücretsiz olacağını bildirdi.

Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de
FOTOĞRAF 9
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Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.<br><br>
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Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.<br><br>
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Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 107 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini vurguladı.<br><br>
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Çanakkale Savaşları'nın detayları hakkında bilgi veren Yaldız, şunları kaydetti:<br><br>\"Tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eseridir. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri, dün olduğu gibi bugün de asil Türk milleti ve onun bağrından çıkmış aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden ilham alan şanlı ordumuz tarafından bertaraf edilecektir.\"<br><br>Yaldız, Çanakkale'nin sonsuza dek geçilemeyeceğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için şehit düşenleri, hayatını kaybeden gazileri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.
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Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de<br>25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak, İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla Türkiye'ye getirildi.<br><br>
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Tarihi sancak, törende Bakan Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sancağı öpüp alnına koyduktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teslim etti. Akar, sancağı üç kez öpüp alına koyarak teslim aldı.
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Törende, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk, Kur'an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Çanakkale şehitleri için dua etti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı.
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Erdoğan, tören alanından ayrılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan Boşnak Kültür Derneğinin \"Bosna Gazileri Çanakkale'de Projesi\" kapsamında Türkiye'ye getirdiği Boşnak gazilerin sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık verdi.<br><br>Tören, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişiyle sona erdi.
Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü töreninde, İngiltere'den Türkiye'ye getirilen, 25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden askerlerin sancağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

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Tarihi gün

1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

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