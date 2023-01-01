CANİK ABD’deki avcılık ve atıcılık fuarında Türkiye'yi temsil ediyor

"İHRACATTAKİ İVMEMİZİ DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"

CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, "CANiK olarak gerek ülkemizde gerekse ABD başta olmak üzere dünya çapında pek çok başarılar elde ettiğimiz olağanüstü bir seneyi geride bıraktık. Yakaladığımız bu ivmeyi hiç düşürmeden daha da yukarılara çıkarmak için 2023 yılına dair yoğun bir program hazırladık. İlk durağımız olan Las Vegas SHOT Show’da ödüllü tabancamız SFx RIVAL’ın çelik gövdeli versiyonu olan ve sektörün bizlerden uzun yıllardır beklediği SFx RIVAL-S ve METE serisinin ilk mikro kompakt modeli METE MC9’u tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Uzun yıllardan beri üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığımız metal gövdeyi çıkarttık. Çok istenen ve beklenen bu modelin çok büyük bir satış sağlayacağından eminiz. Geçen sene satışımızın toplamının yüzde 25’sini SFx RIVAL oluşturuyordu. Bu sene de SFx RIVAL-S ile satış beklentimizin üstüne çıkacağımızdan hiç kuşkum yok. Farklı markalardaki tabancalara uyumlu aksesuar programımızı da sergilediğimiz bu fuarda, 70’e yakın dünyanın her yerinde bulunan temsilciliklerimiz ile yoğun bir toplantı sürecimiz olacak" dedi.