|
Ekonomi
CANİK ABD’deki avcılık ve atıcılık fuarında Türkiye'yi temsil ediyor
CANiK, 2023’te Las Vegas’ta 17-20 Ocak arasında yapılan avcılık ve atıcılık fuarı SHOT Show’da Türkiye’yi temsil ediyor. ABD’deki fabrika için de hazırlıklarını devam ettiren marka, fuarda iki yeni ürününü de görücüye çıkarıyor.
13:04 . 17/01/2023 Salı
DHA
CANİK, ABD’deki Güney Florida’da bulunan fabrika açılışı için de çalışmalarına devam ediyor.

CANİK, ABD’deki Güney Florida’da bulunan fabrika açılışı için de çalışmalarına devam ediyor.

Hafif silah üreticilerinden CANiK, Las Vegas’taki Venedik Fuar ve Kongre Merkezi'nde ateşli silah endüstrisi profesyonellerini buluşturan ve bu yıl 45’incisi düzenlenen SHOT Show’a katılıyor.  Firma, ABD’deki Güney Florida’da bulunan fabrika açılışı için de çalışmalarına devam ediyor.

"İHRACATTAKİ İVMEMİZİ DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"
CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, "CANiK olarak gerek ülkemizde gerekse ABD başta olmak üzere dünya çapında pek çok başarılar elde ettiğimiz olağanüstü bir seneyi geride bıraktık. Yakaladığımız bu ivmeyi hiç düşürmeden daha da yukarılara çıkarmak için 2023 yılına dair yoğun bir program hazırladık. İlk durağımız olan Las Vegas SHOT Show’da ödüllü tabancamız SFx RIVAL’ın çelik gövdeli versiyonu olan ve sektörün bizlerden uzun yıllardır beklediği SFx RIVAL-S ve METE serisinin ilk mikro kompakt modeli METE MC9’u tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Uzun yıllardan beri üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığımız metal gövdeyi çıkarttık. Çok istenen ve beklenen bu modelin çok büyük bir satış sağlayacağından eminiz. Geçen sene satışımızın toplamının yüzde 25’sini SFx RIVAL oluşturuyordu. Bu sene de SFx RIVAL-S ile satış beklentimizin üstüne çıkacağımızdan hiç kuşkum yok. Farklı markalardaki tabancalara uyumlu aksesuar programımızı da sergilediğimiz bu fuarda, 70’e yakın dünyanın her yerinde bulunan temsilciliklerimiz ile yoğun bir toplantı sürecimiz olacak" dedi.


CANİK, İKİ YENİ ÜRÜNÜYLE İHRACATINI KATLAMAYI HEDEFLİYOR
Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla dikkat çeken marka, Las Vegas’taki fuarda tanıttığı iki yeni ürünüyle de ihracatını katlamayı hedefliyor. CANiK, M2 ağır makineli tüfek ailesi ve aksesuarlarının yanı sıra fuarda; METE MC9 ile SFx RIVAL-S’in lansmanlarını gerçekleştiriyor.

Daha küçük polimer gövdeye sahip ve kapağı çelik olan METE MC9, METE serisinin ilk mikro kompakt tabancası olma özelliğini taşıyor. METE serisinin tüm gelişmiş özelliklerini barındıran METE MC9, 28 mm kalınlığı ile ultra konforlu bir taşıma kolaylığı sağlıyor. SFx RIVAL-S ise ödüllere doymayan polimer gövdeye sahip SFx RIVAL’ın çelik gövdeli versiyonunu kullanıcılarının beğenisine sunuyor.


Polimer gövdeli SFx RIVAL’a kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha ağır olan ve geri tepme etkisinin azaltıldığı SFx RIVAL-S’nin atış müsabakalarının en çok tercih edilen tabancası olması bekleniyor. Polimer versiyonun tüm özellikleri ile birebir çelik gövdeye uyarlanması, sektörde nadir görülen bir uygulama olması yine bu tabancaya şimdiden yoğun ilginin sebeplerinden sadece biri olarak öne çıkıyor.

#CANİK
#Utku Aral
#Silah
1 gün önce
default-profile-img
CANİK ABD’deki avcılık ve atıcılık fuarında Türkiye'yi temsil ediyor
Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD'den yeni açıklama: Kilit rol Kongre'ye ait
Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilirdik
Recep Uçar: Takviye düşünüyoruz
TBMM'de EYT mesaisi: Bakanlık bürokratları AK Parti grubuna sunum yaptı
19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.