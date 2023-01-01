CANİK ABD’deki avcılık ve atıcılık fuarında Türkiye'yi temsil ediyor

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CANİK, ABD’deki Güney Florida’da bulunan fabrika açılışı için de çalışmalarına devam ediyor.
Hafif silah üreticilerinden CANiK, Las Vegas’taki Venedik Fuar ve Kongre Merkezi'nde ateşli silah endüstrisi profesyonellerini buluşturan ve bu yıl 45’incisi düzenlenen SHOT Show’a katılıyor. Firma, ABD’deki Güney Florida’da bulunan fabrika açılışı için de çalışmalarına devam ediyor.
Daha küçük polimer gövdeye sahip ve kapağı çelik olan METE MC9, METE serisinin ilk mikro kompakt tabancası olma özelliğini taşıyor. METE serisinin tüm gelişmiş özelliklerini barındıran METE MC9, 28 mm kalınlığı ile ultra konforlu bir taşıma kolaylığı sağlıyor. SFx RIVAL-S ise ödüllere doymayan polimer gövdeye sahip SFx RIVAL’ın çelik gövdeli versiyonunu kullanıcılarının beğenisine sunuyor.
Polimer gövdeli SFx RIVAL’a kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha ağır olan ve geri tepme etkisinin azaltıldığı SFx RIVAL-S’nin atış müsabakalarının en çok tercih edilen tabancası olması bekleniyor. Polimer versiyonun tüm özellikleri ile birebir çelik gövdeye uyarlanması, sektörde nadir görülen bir uygulama olması yine bu tabancaya şimdiden yoğun ilginin sebeplerinden sadece biri olarak öne çıkıyor.