CANiK düşük geri tepmeli orta kalibre top konseptiyle EUROSATORY Fuarı'nda yerini alacak

Bu yıl 17-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek EUROSATORY'de sektördeki en son yenilikler, ürünler ve teknolojiler gözler önüne serilecek. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından üreticiler ve start-up'ları, sektör profesyonellerini, devlet yetkililerini bir araya getirecek.

CANiK ve SYS bünyesindeki grup şirketleri de EUROSATORY'de yerini alacak. Etkinlik tarihinde daha önce ağustos ve eylül aylarında sırasıyla Istanbul ve Londra'da lansmanını yaptığı düşük geri tepmeli 30x113 milimetre orta kalibre top konsepti ile EUROSATORY'e yoğun ilgi olması bekleniyor. VENOM LR ismindeki düşük geri tepmeye sahip tamburalı mekanizmalı otomatik topu ve bu topu merkezine alan bir dizi konsepti ortaya çıkaran CANiK ve bağlısı olduğu SYS Grup şirketlerinden AEI Systems, sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil aynı zamanda tüm dost ve müttefik ülkelerin yoğun ilgisini çekiyor. Fuar kapsamında ayrıca, CANiK ve grup şirketleri tarafından üretilen 12.7x99 milimetre ağır makinalı tüfek ailesinin her 3 varyasyonu olan, CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 farklı ihtiyaç sahipleri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyonellerine sunulacak.

Bir diğer grup şirketi olan UNIROBOTICS tarafından geliştirilen yerli ve milli uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ailesi olan TRAKON serisi TRAKON, TRAKON LITE ve TRAKON TARGAN ürünleri teknolojik ustalığın ve yerli savunma sanayisinin geldiği noktanın göstergesi olarak EUROSATORY'de yerini alacak. TRAKON serisi UKSS'ler, hem teknolojik hem de güvenlik standartlarına uygunluk açısından yabancı delegasyonlar tarafından tercih ediliyor.

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2023 yılında Türk savunma şirketleri arasında ihracatta ilk 10'da yer alan tek özel sektör silah üreticisi olduklarına dikkat çekti. CANiK markası altında ürettikleri hafif silahlarla dünya çapında en büyük 5'inci şirket konumuna geldiklerini ve Türkiye'nin bu alandaki ihracatının yüzde 75'ini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aral, SYS Grup şirketlerinin 2023 yılında net kilogram başına ihracat bedelinin ortalama 300 doların üzerinde gerçekleştiğini, bu rakamın 2024'te daha da artmasını beklediklerini belirtti.





"YENİ İŞ BİRLİKLERİNE VE İŞ FIRSATLARINA KAPI ARALIYOR"

Bu yıl da savunma ve güvenlik endüstrisi etkinliklerinden biri olan EUROSATORY Fuarı'na katılacaklarını ifade eden Aral, şunları söyledi:

“SYS Grup şirketleri ile yaratmış olduğumuz ekosistemin global savunma sanayiinde nasıl bir fark yarattığını birlikte görmekteyiz. EUROSATORY, savunma ve güvenlik alanında küresel düzeyde, en son gelişmelerle özverili iş birlikleri ve geleceğin trendlerinin önemli bir buluşma noktası ve bu yıl birçok değerli delegasyonun katılımıyla daha da zenginleşecek. CANiK ve tüm grup şirketleri olarak, bu prestijli etkinlikte yer almanın gururunu yaşıyor ve uluslararası alanda ülkemizi temsil etmenin sorumluluğunu hissediyoruz. Bu değerli platformda seçkin ürün ve hizmetlerimizi sergileme fırsatı bulmanın heyecanı içindeyiz. Özellikle B2G (Business to Government) görüşmelerinin yoğunlaştığı bu etkinlik, yeni iş birliklerine ve iş fırsatlarına kapı aralıyor.”

"VİZYONUMUZA KATKI SAĞLAYACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"