CANiK sadece bugünün değil geleceğin savunma teknolojilerini üretiyor

CANiK ve bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri, eylül ve ekim aylarında yoğun bir fuar ve etkinlik programı yürütecek.





Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı, MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ile başlayacak fuar maratonunda, dünya çapında dikkati çeken Türk savunma sanayi ürünlerine yoğun ilgi bekleniyor. SYS Grup şirketlerinden CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS de bu süreçte katılacağı fuarlarla Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek.





Fuar trafiği, 3-6 Eylül tarihlerinde Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenen MSPO 2024 ile başladı. Doğu Avrupa’nın en eski ve prestijli savunma sanayi fuarı olan MSPO, Polonya başta olmak üzere tüm Doğu Avrupa ve özellikle Ukrayna pazarına açılan stratejik bir kapı olarak özel bir öneme sahiptir. SYS, bu pazarda CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS gibi lokomotif iştirakleriyle uzun süredir yoğun bir pazarlama faaliyeti yürütmektedir.





Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle bölge ülkeleri savunma harcamalarını ciddi oranda artırma yoluna gitti. Polonya’nın savunma bütçesi GSYİH’nın yüzde 4,2’sine karşılık gelen yaklaşık 41 milyar dolar olarak belirlendi. Bu konjonktürel ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda MSPO fuarında Polonya ve komşu ülkelerin savunma sanayi projelerine olan ilgisinin artarak sürmesi bekleniyor.





CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, fuarda yürütecekleri çalışmalar ile uzun yıllardır büyük önem verdikleri Polonya ve Doğu Avrupa pazarındaki stratejik konumlarını, yeni inovatif projeler ile güçlendirmeyi hedefliyorlar. Başta Ukrayna olmak üzere bölge ülkelerinden 30X113mm orta kalibre toplara yoğun talep dikkati çekmektedir. CANiK, grup şirketlerinden AEI Systems tarafından üretilen, dünyanın en düşük geri tepmeye sahip, VENOM LR 30x113 mm orta kalibre topu da tüm bölge ülkelerinin gözdesi durumundadır. VENOM LR sahip olduğu eşsiz özellikleri grup şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON serisi Uzaktan komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ile her tür kara ve deniz platformuna entegre edilebilmektedir.





MSPO Fuarı’nda açıklama yapan CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, ‘Polonya ve Doğu Avrupa bölgesinde giderek artan güvenlik ihtiyaçlarına yönelik olarak, stratejik çözüm ortaklarımızın en ileri teknolojiyi ve yenilikçi çözümleri tercih ettiklerini görüyoruz. Üretmekte olduğumuz düşük geri tepmeli 30x113 mm VENOM LR orta kalibre topumuz, bölgedeki kara ve deniz platformlarının etkinliğini artıran en önemli güç çarpanlarından biridir. Bu benzersiz top, daha düşük işletme maliyetleri ve uzun ömürlü performansıyla kullanıcılarına önemli ekonomik avantajlar sunmaktadır.





Buna ek olarak, grup şirketlerimizden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON serisi Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) entegrasyon çözümümüz ile de kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Bu kombinasyon, kara ve deniz platformlarında yüksek mobilite ve vuruş gücü arayan ülkeler için stratejik bir tercih haline gelmiştir.





Ukrayna gibi zorlu operasyonel koşullarda kendini kanıtlamış olan bu sistemlerimiz, sadece bugünün değil, geleceğin savunma ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiler üretiyoruz. Bu bağlamda, müşterilerimizin operasyonel kapasitelerini artırmalarını ve güvenlik stratejilerini daha etkin bir şekilde hayata geçirmelerini sağlamak amacıyla, VENOM LR ve TRAKON serisi ürünlerimize olan ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz.’ dedi.

Yoğun fuar maratonu