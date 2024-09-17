CANiK ve AEI Systems Birleşik Krallık’ta gücünü artıyor

SYS Grup bünyesindeki CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, sahip oldukları kabiliyetleri yurt dışında iş birliklerine dönüştürmek için güçlü adımlar atıyor.





Bu yıl yoğun bir fuar ve etkinlik takvimi izleyen SYS Grup şirketleri, bu kez 18-19 Eylül 2024 tarihlerinde Birleşik Krallık’ta düzenlenecek olan DVD Fuarı’na katılacak.





Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri tarafından organize edilen ve dünyanın önde gelen kara aracı ve ekipman üreticilerini buluşturan DVD, SYS Grup şirketlerinin Birleşik Krallık ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki stratejik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir olanak sunuyor.

Birleşik Krallık, SYS Grubu için özel bir önem taşıyor. 2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan köklü İngiliz şirketi AEI Systems, İngiltere’deki tesisinde 60 yılı aşkın bir süredir, hava, kara ve deniz platformlarına yönelik 20, 25 ve 30 mm orta kalibre topların üretimlerini yapıyor.





AEI Systems etkinlik kapsamında tüm modern dünya ordularının beğenisini kazanmış olan 30x113 mm düşük geri tepmeli orta kalibre topu VENOM LR’ı öne çıkarırken, CANiK dünyanın en dayanıklı 12.7x99 mm ağır makineli tüfek ailesi olan CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 silahlarını öne çıkaracak. Yine grup şirketlerinden UNIROBOTICS ise TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS)’ni tanıtacak.

SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Grubun Birleşik Krallık’ta yürüttükleri faaliyetlerin, belirledikleri hedeflere ulaşma yolunda stratejik önemde olduğunu söyledi.

SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral

AEI Systems’ın SYS Grup bünyesine katılması ile Birleşik Krallık’ın savunma sanayisindeki yerlerini sağlamlaştırdıklarını dile getiren Aral, İngiltere’deki tesislerimizden İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verebildiklerini, daha yakın iş birlikleri geliştirdiklerini ve üçüncü ülkelere açılma yolunda yeni kapılar araladıklarını vurguladı. Aral, Birleşik Krallık savunma tedarik süreçlerine dahil olmanın SYS Grup’un Avrupa’daki büyüme hedeflerinin kritik bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.





Aral, Birleşik Krallık’ın güçlü bir savunma pazarı olmasının ötesinde, teknolojik yeniliklere verdiği önemle küresel anlamda öne çıktığına işaret ederek, bu nedenle grup şirketleri olarak geleceğin savunma sanayisinin konuşulduğu ve bir anlamda da geleceğin muharebe ortamının şekillendiği etkinlikte yer almanın, burada yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmenin, SYS Grubun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.





Aral, CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS’in yenilikçi ve ileri teknolojilerle, başta Birleşik Krallık ve yine burada kurulacak iş birlikleri ile diğer dost ülkelere en ileri çözümleri sunmak için hazır olduğunu bildirdi.



